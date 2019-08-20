Тарасов раскрыл правду о том, как добился нынешнюю жену ещё до развода с Бузовой

Преданные фанаты "тарабузиков" до сих пор винят Анастасию Костенко в том, что модель влезла в отношения их любимой пары и разрушила идиллию в семье.

32-летний футболист наконец-то решил приоткрыть завесу тайны и честно рассказать, какую роль сыграла Анастасия в его разрыве с Ольгой Бузовой. В ролике рэпера T-killah Тарасов рассказал, как они с моделью познакомились и как начинали встречаться. Анастасия тоже внесла свою лепту, признавшись, как сперва относилась к известному футболисту.

В видео Тарасов раскрыл, что Оля не совсем так осветила всю ситуацию. Она утверждала, что Дмитрий её выгнал из дома. Хотя он, наоборот, посоветовал ей не торопиться и даже предложил свою помощь с поиском квартиры. А затем уже с чистой совестью подал документы на развод.

Я сказал ей, что создам все условия, но после начались какие-то грязные вещи с её стороны в адрес моих родителей. Поэтому в некоторых моментах я, может, действовал и не совсем по-мужски, но это останется со мной Дмитрий Тарасов

После этого в одном кафе Дмитрий познакомился с Анастасией, хотя до окончания развода было ещё далеко. Девушка сперва не восприняла его всерьёз, посчитав за одного из тех искателей приключений, которые в конце концов, нагулявшись, возвращаются к жене. Но Дмитрий был настойчив, и Анастасия в итоге сдалась. Сейчас они счастливо женаты и воспитывают дочь Милану.

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