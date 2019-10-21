Стало известно, сколько миллионов Бузова заплатила за новую квартиру в Москве

В последнее время 33-летнюю певицу преследуют неудачи — то один бизнес прогорит, то второй. Но девушка не унывает и старается радовать себя интересными покупками. Например, огромными апартаментами за такую же огромную сумму.

Недавно стало известно, что популярная телеведущая приобрела квартиру в новом жилищном комплексе на Мосфильмовской улице. Дом только что достроили, и теперь настало время отделочных работ. Как выяснил Super, апартаменты себе певица взяла нескромные — в 200 квадратных метров. Обошлись они в 120 миллионов рублей.

При этом на днях стало известно, что оба московских ресторана девушки закрыты. На объявлении указано, что заведения просто переезжают, но куда — не известно. А пиар-менеджер телеведущей вообще заявил, что это неправда и рестораны никто не закрывал, пишет КП.

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