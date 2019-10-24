Бузова назвала новую квартиру каморкой, хоть и стоит она 120 млн

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Фото © Instagram/buzova86

Теперь, когда секрет раскрылся, популярная 33-летняя певица перестала сдерживать себя в желании поговорить о новых апартаментах и с радостью делится подробностями.

После получения накануне премии "Певица года" Ольга Бузова рассказала журналистам о своей недавней покупке. Девушка намеренно скрывала свои метания, но сейчас открыто просит совета у подписчиков в "Инстаграме", пишет "Комсомольская правда".

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/buzova86/" target="_blank"><strong>buzova86</strong></a></p>

Я её называю моей каморочкой, имея в виду, что это моё гнёздышко. Каморкой в буквальном смысле 220-метровую квартиру назвать трудно. Я купила её и счастлива

Ольга Бузова

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/buzova86/" target="_blank"><strong>buzova86</strong></a></p>

Девушка добавила, что теперь начинается самый сложный, по словам её друзей, период — ремонт. Ольга призналась, что совсем ничего в этом не смыслит, поэтому серьёзно опасается приступать к работам. Оттого она и попросила подписчиков в "Инстаграме" помочь ей рекомендациями.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/buzova86/" target="_blank"><strong>buzova86</strong></a></p>

Когда у Ольги спросили, не поможет ли её новый молодой человек с отделкой квартиры, девушка ответила отрицательно. Все слухи о её помолвке тем и являются — слухами. А к своим апартаментам на Мосфильмовской улице певица не планирует подпускать ни бывших парней, ни будущих, намекая на то, каким фиаско закончились её прошлые отношения.

Стало известно, сколько миллионов Бузова заплатила за новую квартиру в Москве

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