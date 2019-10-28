Бузова выкупила целый этаж в элитном ЖК: первые фото

Недавно стало известно, что популярная 33-летняя телеведущая приобрела огромные апартаменты в престижном районе на западе Москвы. Но теперь появились новые подробности о покупке, которые у любого вызовут зависть.

Оказалось, что за 120 млн рублей Ольга Бузова купила не просто квартиру на 200 квадратных метров, а целый этаж. Жилищный комплекс, на который упал взгляд известной певицы, находится в западном районе Москвы, недалеко от Воробьёвых гор и МГУ им. Ломоносова, пишет "Стархит".

На территории застройки находится несколько жилых домов, мини-маркет, ресторан, спа- и фитнес-комплекс, а также детский сад. Инфраструктура района очень развита, а неподалёку от ЖК располагается парк и озеро. А для тех, кто хочет проводить досуг не только в единении с природой, есть торговый центр и гольф-клуб.

Сами домики не многоэтажные и отделаны камнем и деревом. Квартиры с четырёхметровыми потолками и окнами в пол будут полны света, независимо от выбранного дизайна. Именно этого и хотела певица, предпочитающая просторные и открытые помещения. Теперь Бузова ищет хороших ремонтников, спрашивая совета у подписчиков в "Инстаграме".

Оля уже готова въехать, но там голые стены, нет даже черновой отделки. На данный момент ищем самых крутых дизайнеров. Хотя пока не понимаем, как организуем ремонт, ведь с плотным графиком трудно постоянно находиться в Москве Антон Богославский, представитель Бузовой

Бузова назвала новую квартиру каморкой, хоть и стоит она 120 млн