Бузова впервые призналась, что пережила домашнее насилие

В новом интервью популярная певица и телеведущая рассказала о своей карьере и тяжёлом расставании с Дмитрием Тарасовым. Но Ольга не на шутку встревожила фанатов, заявив, что знакома с агрессией в семье не понаслышке.

Недавно бывшая участница "Дома-2" в интервью затронула несколько тревожных тем, одной из которых оказалось домашнее насилие. Певица призналась, что в "Инстаграме" она чувствует себя уютнее всего, потому что там можно обсудить различные вопросы, например последние законопроекты, касающиеся семьи, пишет КП.

Ольга возмутилась, что не все поддерживают инициативу ограждать жертв насилия и не допускать их контакта с агрессорами. Ведь каждый, кто хоть раз подвергался или был свидетелем домашнего насилия, знает, как это серьёзно, страшно и зачастую смертельно. На вопрос интервьюера, приходилось ли девушке самой сталкиваться с подобным, она ответила утвердительно.

Сталкивалась. Помню, что мне было страшно кому-то об этом сказать. Я не хотела, чтобы об этом кто-то знал. По себе знаю: всегда стыдно, когда происходят в семье такие страшные вещи. И знаю, что в этом состоянии страха живёт огромное количество женщин Ольга Бузова

Певица посоветовала всем женщинам, оказавшимся в подобной ситуации, пересилить себя и уйти от обидчика. Не стоит бояться неизвестности, всего можно добиться самой — и Ольга тому подтверждение. С нуля она смогла заработать себе и на машину, и на апартаменты за 120 млн. Звезда ни на кого конкретно не указывала, но можно предположить, что, говоря об абьюзере, телеведущая имела в виду своего бывшего мужа Дмитрия Тарасова.

Бузова выкупила целый этаж в элитном ЖК: первые фото