Интригующие посты в соцсетях с призывом отгадать, куда, а главное — зачем отправилась самая популярная в российском "Инстаграме" девушка, появились в микроблоге Бузовой накануне днём. Вторые сутки подряд новоиспечённая певица снимает в Сочи свой второй клип на песню "Люди не верили". По задумке режиссёра, которым, к слову, выступила сама артистка, в новом видео зритель увидит два образа: Ольгу Бузову и ангела. Реализация последнего далась Бузовой особенно тяжело: облачённая в тонкое белоснежное платье с трёхметровыми крыльями за спиной — весом по семь килограммов каждое — Ольга должна была петь, стоя босиком в горной реке. Однако снять сцену с одного или хотя бы с двух дублей операторам не удалось. Процесс прерывала героиня клипа — девушке было настолько невыносимо петь в ледяной горной воде, что она с криками выбегала из неё. Впрочем, на помощь певице пришла грузинская чача из соседнего ресторана, которой Ольге растирали окоченевшие ноги.