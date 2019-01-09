Серябкина стала посмешищем в "Инстаграме", выложив откровенное видео в стрингах

33-летняя певица порадовала поклонников рядом постов в "Инстаграме" со своего отдыха, где предстала в весьма горячих образах, но оценили не все.

Участница группы "Серебро", которая собирается начать сольную карьеру под псевдонимом Molly, выложила снимки с побережья океана, где предстала в откровенных позах в бикини. На одном из снимков Ольга игриво прифотошопила себе смайлики, символизирующие то, что она хочет привезти фанатам.

Держу в руке то, что хочу вам привезти с острова Ольга Серябкина

Также певица выложила ролик, где гладила себя под музыку и демонстрировала фигуру. Что вызвало бурные обсуждения в комментариях. Некоторые пользователи, глядя на пытающуюся выглядеть соблазнительно звезду, оставили весьма нелестные отзывы. Одни предположили, что девушка беременна, другие отметили, что певица постарела и ей стоит заняться фигурой.

Ну и куда с таким животом? maya_gancheva

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Она беременна?) prostojennifer

Стареешь, мать black_freedom163

Но и восторженных отзывов за пляжные фото Ольга тоже получила более чем достаточно. Поклонники искупали любимицу в комплиментах, отметив, что та выглядит божественно.

Класс! В отличие от всех этих тощих худышек, то, что надо oksana_701

Как же я тащусь от этой божественной фигуры, так приятно смотреть на такую красоту e.dubovik

Очень хороша! makei_2111