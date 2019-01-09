Серябкина стала посмешищем в "Инстаграме", выложив откровенное видео в стрингах

Участница группы "Серебро", которая собирается начать сольную карьеру под псевдонимом Molly, выложила снимки с побережья океана, где предстала в откровенных позах в бикини. На одном из снимков Ольга игриво прифотошопила себе смайлики, символизирующие то, что она хочет привезти фанатам.
Держу в руке то, что хочу вам привезти с острова
Ольга Серябкина
Также певица выложила ролик, где гладила себя под музыку и демонстрировала фигуру. Что вызвало бурные обсуждения в комментариях. Некоторые пользователи, глядя на пытающуюся выглядеть соблазнительно звезду, оставили весьма нелестные отзывы. Одни предположили, что девушка беременна, другие отметили, что певица постарела и ей стоит заняться фигурой.
Ну и куда с таким животом?
maya_gancheva
Кроме жопы своей можешь что-нибудь ещё показывать? Иди давай в спортзал
ali_aliyarov09
Она беременна?)
prostojennifer
Стареешь, мать
black_freedom163
Но и восторженных отзывов за пляжные фото Ольга тоже получила более чем достаточно. Поклонники искупали любимицу в комплиментах, отметив, что та выглядит божественно.
Класс! В отличие от всех этих тощих худышек, то, что надо
oksana_701
Как же я тащусь от этой божественной фигуры, так приятно смотреть на такую красоту
e.dubovik
Очень хороша!
makei_2111
Глядя на тебя, даже Элтон Джон перестанет интересоваться мужчинами
chamchir__
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