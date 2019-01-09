Серябкина стала посмешищем в "Инстаграме", выложив откровенное видео в стрингах

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Серябкина стала посмешищем в "Инстаграме", выложив откровенное видео в стрингах

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Фото: instagram/serebro_official

33-летняя певица порадовала поклонников рядом постов в "Инстаграме" со своего отдыха, где предстала в весьма горячих образах, но оценили не все.

Участница группы "Серебро", которая собирается начать сольную карьеру под псевдонимом Molly, выложила снимки с побережья океана, где предстала в откровенных позах в бикини. На одном из снимков Ольга игриво прифотошопила себе смайлики, символизирующие то, что она хочет привезти фанатам.

Держу в руке то, что хочу вам привезти с острова

Ольга Серябкина

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/serebro_official/" target="_blank"><strong>serebro_official</strong></a></p>

Также певица выложила ролик, где гладила себя под музыку и демонстрировала фигуру. Что вызвало бурные обсуждения в комментариях. Некоторые пользователи, глядя на пытающуюся выглядеть соблазнительно звезду, оставили весьма нелестные отзывы. Одни предположили, что девушка беременна, другие отметили, что певица постарела и ей стоит заняться фигурой.

Ну и куда с таким животом?

maya_gancheva

Кроме жопы своей можешь что-нибудь ещё показывать? Иди давай в спортзал

ali_aliyarov09

Она беременна?)

prostojennifer

Стареешь, мать

black_freedom163

Но и восторженных отзывов за пляжные фото Ольга тоже получила более чем достаточно. Поклонники искупали любимицу в комплиментах, отметив, что та выглядит божественно.

<p>Видео: instagram/<a href="https://www.instagram.com/serebro_official/" target="_blank"><strong>serebro_official</strong></a></p>

Класс! В отличие от всех этих тощих худышек, то, что надо

oksana_701

Как же я тащусь от этой божественной фигуры, так приятно смотреть на такую красоту

e.dubovik

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/serebro_official/" target="_blank"><strong>serebro_official</strong></a></p>

Очень хороша!

makei_2111

Глядя на тебя, даже Элтон Джон перестанет интересоваться мужчинами

chamchir__

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