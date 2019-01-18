Серябкина перепутала клип с порно и выложила слишком откровенные кадры со съёмок

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Серябкина перепутала клип с порно и выложила слишком откровенные кадры со съёмок

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Фото: instagram/serebro_official

Певица теперь выступает сольно под псевдонимом Molly и выпустила клип на песню "Потому что любовь", со съёмок которого показала в "Инстаграме" несколько жарких снимков.

15 января клип, в котором героиня признаётся в безответных чувствах к Егору Криду, появился на ютуб-канале MALFA. А теперь девушка решила порадовать поклонников тем, что осталось за кадром. Она выложила снимки в суперобтягивающем боди, которое совсем не скрывает фигуру. И в подписи к посту попыталась объяснить, о чём её новая работа.

Для меня это видео прежде всего об основном, что заставляет меня жить и писать. Любовь. Дружба. Я ничего не делаю просто так, и даже эти кадры — неслучайный набор красивых локаций

Ольга Серябкина

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/serebro_official/" target="_blank"><strong>serebro_official</strong></a></p>

Однако подписчиков больше заинтересовало другое. Многие пользователи не смогли не отметить, что у Ольги слишком откровенная одежда и очень сексуальные позы, что в совокупности, по их мнению, выглядит чересчур. При этом в оригинале звезда решила не блюрить самые пикантные места.

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/serebro_official/" target="_blank"><strong>serebro_official</strong></a></p>

Тут у неё же всё видно

dmitry_p_a

Просто порнозвезда

nazar777711

Если бы не музыка, ты бы, наверное, была проституткой!

r.o.m.i.s.h_95

Обязательно было грудь выставлять!

sonyasolomakhina1856

<p>Фото: instagram / <a href="https://www.instagram.com/serebro_official/" target="_blank"><strong>serebro_official</strong></a></p>

Но защитники у певицы тоже нашлись. Комментаторы отметили, что Ольга прекрасно выглядит и по-прежнему радует их своим внешним видом.

Я поддерживаю тех людей, которые делают, что им нравится, и забивают на всё

karolinabordian

Ты крутая! Радуешь качеством и красотой

uragankatrin92

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