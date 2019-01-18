Серябкина перепутала клип с порно и выложила слишком откровенные кадры со съёмок

15 января клип, в котором героиня признаётся в безответных чувствах к Егору Криду, появился на ютуб-канале MALFA. А теперь девушка решила порадовать поклонников тем, что осталось за кадром. Она выложила снимки в суперобтягивающем боди, которое совсем не скрывает фигуру. И в подписи к посту попыталась объяснить, о чём её новая работа.
Для меня это видео прежде всего об основном, что заставляет меня жить и писать. Любовь. Дружба. Я ничего не делаю просто так, и даже эти кадры — неслучайный набор красивых локаций
Ольга Серябкина
Однако подписчиков больше заинтересовало другое. Многие пользователи не смогли не отметить, что у Ольги слишком откровенная одежда и очень сексуальные позы, что в совокупности, по их мнению, выглядит чересчур. При этом в оригинале звезда решила не блюрить самые пикантные места.
Тут у неё же всё видно
dmitry_p_a
Просто порнозвезда
nazar777711
Если бы не музыка, ты бы, наверное, была проституткой!
r.o.m.i.s.h_95
Обязательно было грудь выставлять!
sonyasolomakhina1856
Но защитники у певицы тоже нашлись. Комментаторы отметили, что Ольга прекрасно выглядит и по-прежнему радует их своим внешним видом.
Я поддерживаю тех людей, которые делают, что им нравится, и забивают на всё
karolinabordian
Ты крутая! Радуешь качеством и красотой
uragankatrin92
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