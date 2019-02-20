СМИ выяснили, сколько стоит вечер с Ольгой Серябкиной, и речь не про концерт

33-летняя экс-участница "Серебра" известна любовью к откровенным снимкам и провокационным нарядам, которые можно наблюдать в её инстаграме. Но, возможно, за этим стоит нечто большее, чем желание привлечь аудиторию.

Недавно певица покинула группу "Серебро" и стала заниматься сольным проектом MOLLY. Но, помимо музыки и стихов, девушку заподозрили ещё в одном прибыльном занятии. По крайней мере, об этом говорится в расследовании "Рен-ТВ".

На телеканале вышел документальный фильм "Правила съёма: купи меня, если сможешь!". В его рамках журналисты пытались разоблачить знаменитостей, занимающихся эскортом. Среди них оказались и Ольга. Как утверждают инсайдеры "Рен-ТВ", цена за её услуги якобы составила 30 тыс. долларов. Также в список попали Волочкова и Маша Малиновская.

Напомним, продюсер "Серебра" Максим Фадеев распустил прежний состав группы, а недавно стали известны имена трёх новых девушек, которые займут места Ольги Серябкиной, Кати Кищук и Татьяны Моргуновой.