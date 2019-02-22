"Главный сводник страны" защитил Бузову и Серябкину, попавших в список эскортниц

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"Главный сводник страны" защитил Бузову и Серябкину, попавших в список эскортниц

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Фото: instagram/serebro_officialinstagram/listermanpeter

Ранее на одном из ТВ-каналов вышел провокационный документальный фильм, якобы разоблачавший эскортниц среди звёзд российского шоу-бизнеса. И некоторые из них теперь готовы судиться из-за клеветы.

В скандальный список вошли в том числе Анастасия Волочкова, Маша Малиновская и Ольга Серябкина, которую и возмутила эта информация. Экс-солистка "Серебра" заявила, что сначала не придала этому значения и не хотела ничего комментировать. Но теперь намерена подать в суд из-за клеветы, пишет Starhit.

<p>Фото: instagram / <a href="https://www.instagram.com/serebro_official/" target="_blank"><strong>serebro_official</strong></a></p>

<...> Все, кто меня знает, мои друзья, близкие и поклонники понимают, что нелепая абсолютно информация не соответствует действительности. Но сейчас это достигло таких масштабов, что молчать просто не могу

Ольга Серябкина

<p>Фото: instagram / <a href="https://www.instagram.com/serebro_official/" target="_blank"><strong>serebro_official</strong></a></p>

Представлять интересы Ольги в суде будет известный "звёздный" адвокат Сергей Жорин, который собирается привлечь к ответственности "распространителя ложных данных". Кроме того, на защиту некоторых девушек встал владелец "агентства VIP-знакомств" Пётр Листерман. По его словам, это "неплохой список", он узнаёт многие имена, но, например, Серябкиной и Бузовой там точно не место.

<p>Пётр Листерман. Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/listermanpeter/" target="_blank"><strong>listermanpeter</strong></a></p>

Каменских надо вычеркнуть из этого списка, она порядочная девушка и не настолько любит деньги. <...> То же самое могу сказать про Бузову, Олю Серябкину, Лободу — никогда ни в чём таком они замешаны не были

Пётр Листерман

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