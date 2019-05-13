Серябкина рассказала про своё самое ужасное свидание, куда парень пришёл не один

Личная жизнь одной из самых привлекательных девушек отечественного шоу-бизнеса интересует многих, но Ольга нечасто откровенничает с журналистами и поклонниками.

После ухода из группы Serebro осенью 2018 года популярность Ольги ничуть не уменьшилась. Но даже у такой успешной красотки случаются неудачи в личной жизни и свидания, о которых не хочется вспоминать, сообщает PEOPLETALK.

В интервью изданию Ольга рассказала про парня, который ей очень нравился. Молодой человек пригласил певицу на свидание, она сразу же согласилась. В животе летали бабочки, казалось, что всё складывается просто идеально... Пока кавалер не заявился на встречу вместе с другом.

Я до сих пор не поняла, зачем это было. Может, он так чувствовал себя увереннее… Не знаю. Но это испортило абсолютно всё Ольга Серябкина

Если певица и сейчас не застрахована от провалов в отношениях, то что и говорить о тех временах, когда она ещё не была популярна. Ольга вспомнила эпизод из своей студенческой жизни, когда в конце свидания парень вдруг спросил, будут ли они встречаться, — и дал понять, что от ответа зависит, заплатит он за стакан кока-колы, который выпила девушка, или нет. Тогда Ольга заплатила за себя сама, встала и ушла.

Певица также поделилась принципами, которые соблюдает, вступая в отношения. Несмотря на довольно откровенный сценический образ, Ольга считает, что обмениваться пикантными снимками с парнями небезопасно.