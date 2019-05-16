Серябкина устроила фотосессию в закрытом купальнике, но даже он ничего не скрыл

Певица нет-нет да и порадует своих поклонников жаркими снимками. На этот раз она выложила несколько пикантных фото, на которых позировала на морскому берегу, словно Афродита в пене морской. В подписи Ольга указала автора съёмки и игриво поинтересовалась у подписчиков, какая фотография им больше пришлась по вкусу.
И хотя на снимках различались только позы, все они оказались довольно чувственными. Уже становящиеся фирменными приёмами для артистки взгляд с поволокой и приоткрытый рот тоже прилагались. Стоит отметить, что Ольга смогла сделать откровенными фото и в закрытом купальнике. Ей и тут удалось продемонстрировать свои красивые формы.
Часть поклонников так впечатлились снимками, что лучший выбрать просто не смогли. Они намекнули, что Ольга настолько красива, что в неё точно должен влюбиться какой-нибудь олигарх. Но нашлись и те, кто напомнил девушке, что она в первую очередь певица и поклонники не всегда рады видеть столь откровенные фото.
Все классные, сложно выбрать
vrvr6636
Олигархи слепые — не видят тебя. Такую пропускают
mullo840
Завязывай делать секси-бомбину. Мы тут не из-за этого
mikes_norov
Серябкина анонсировала концерты, надев для этого прозрачное нижнее бельё
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