Серябкина устроила фотосессию в закрытом купальнике, но даже он ничего не скрыл

34-летняя певица снова показала фанатам, что отдыхать лучше, чем работать, поделившись снимками с красивыми пейзажами и не только ими. Главной "достопримечательностью" на фото выступила сама артистка.

Певица нет-нет да и порадует своих поклонников жаркими снимками. На этот раз она выложила несколько пикантных фото, на которых позировала на морскому берегу, словно Афродита в пене морской. В подписи Ольга указала автора съёмки и игриво поинтересовалась у подписчиков, какая фотография им больше пришлась по вкусу.

И хотя на снимках различались только позы, все они оказались довольно чувственными. Уже становящиеся фирменными приёмами для артистки взгляд с поволокой и приоткрытый рот тоже прилагались. Стоит отметить, что Ольга смогла сделать откровенными фото и в закрытом купальнике. Ей и тут удалось продемонстрировать свои красивые формы.

Часть поклонников так впечатлились снимками, что лучший выбрать просто не смогли. Они намекнули, что Ольга настолько красива, что в неё точно должен влюбиться какой-нибудь олигарх. Но нашлись и те, кто напомнил девушке, что она в первую очередь певица и поклонники не всегда рады видеть столь откровенные фото.

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