Серябкина раскрыла правду о романе с Темниковой, который длился 4 года

Давний конфликт между двумя бывшими участницами группы "Серебро" набирает обороты.

Ольга Серябкина не стала отмалчиваться после скандального интервью Елены Темниковой и рассказала свою версию событий. По словам певицы, встречалась она не с продюсером, а с самой Темниковой, при этом их отношения продлились четыре года, сообщает Super.

Мы были вместе как девушка с девушкой. Это она была моей любовью, а не наш продюсер. Поэтому то, что она говорит сейчас про меня и Макса, — это очень странно. Даже в райдере на гастролях у нас всегда был номер один на двоих, мы всегда жили вместе Ольга Серябкина

Серябкина также призналась, что об их романе знали все близкие друзья, но в какой-то момент отношения пошли на спад. По всей видимости, причина заключалась в творческом подъёме Оли, которая начала активно работать с Максимом Фадеевым.

Любому терпению настаёт конец. В конце концов, у Макса есть семья, жена. У меня сейчас тоже отношения, есть молодой человек. Могу сказать, что опыт отношений с Леной был последним — больше с девушками я не встречалась Ольга Серябкина

Ранее Темникова приняла участие в передаче "А поговорить?", где рассказала об отношениях Серябкиной и Фадеева. По словам артистки, ей приходилось создавать видимость дружбы с бывшей коллегой, когда в действительности всё было наоборот. Кроме того, она якобы неоднократно застукивала их в гостиничных номерах.

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