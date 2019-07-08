Серябкина намекнула на удачные выходные, выложив фото, где на ней нет ничего

Периодичность, с которой 34-летняя певица радует поклонников откровенными снимками, уже стала в некотором роде шуткой. Но недовольных на горизонте незаметно, и Оля Серябкина всё продолжает своё благое дело.

Недавно популярная певица выложила довольно откровенное, но не лишённое художественной ценности чёрно-белое фото. И сопроводила его загадочной подписью, которую можно перевести на русский как "батарея заряжена". Незадолго до того девушка жаловалась на тяжёлый график и постоянную усталость.

Но выходные экс-участница группы "Серебро" провела на природе, и новым, пусть не лишённым сексуальности снимком она дала понять, что силы восстановлены. Здесь бы порадоваться за любимую певицу, но нашлись и вечные хейтеры, которые указали на то, что Оля перед объективом чаще появляется без одежды, чем в ней.

Но, несмотря ни на что, подавляющее большинство поклонников девушки как всегда по достоинству оценило и её изгибы, и её смелость.

Ольга зажигает как всегда!🔥 Пользователь "Инстаграма"

Богиня! Пользователь "Инстаграма"

Оленька, да что ты делаешь?😍 Пользователь "Инстаграма"

Ольга Серябкина — известная российская певица, прославившаяся как участница группы "Серебро". В составе коллектива ездила на Евровидение-2007, где заняла третье место. Сейчас девушка выступает под псевдонимом Molly и не опускается с самых высоких строчек в списке самых сексуальных женщин по версии журнала "Максим".

Серябкина поделилась мечтами об отдыхе, выложив фото в прозрачном платье