Серябкина намекнула на удачные выходные, выложив фото, где на ней нет ничего

Недавно популярная певица выложила довольно откровенное, но не лишённое художественной ценности чёрно-белое фото. И сопроводила его загадочной подписью, которую можно перевести на русский как "батарея заряжена". Незадолго до того девушка жаловалась на тяжёлый график и постоянную усталость.
Но выходные экс-участница группы "Серебро" провела на природе, и новым, пусть не лишённым сексуальности снимком она дала понять, что силы восстановлены. Здесь бы порадоваться за любимую певицу, но нашлись и вечные хейтеры, которые указали на то, что Оля перед объективом чаще появляется без одежды, чем в ней.
Но, несмотря ни на что, подавляющее большинство поклонников девушки как всегда по достоинству оценило и её изгибы, и её смелость.
Ольга зажигает как всегда!🔥
Пользователь "Инстаграма"
Богиня!
Пользователь "Инстаграма"
Оленька, да что ты делаешь?😍
Пользователь "Инстаграма"
Ольга Серябкина — известная российская певица, прославившаяся как участница группы "Серебро". В составе коллектива ездила на Евровидение-2007, где заняла третье место. Сейчас девушка выступает под псевдонимом Molly и не опускается с самых высоких строчек в списке самых сексуальных женщин по версии журнала "Максим".
Серябкина поделилась мечтами об отдыхе, выложив фото в прозрачном платье