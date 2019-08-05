Серябкина скрасила холодное лето, выложив фото в прозрачном нижнем белье

Популярная поп-исполнительница в этот раз предстала не только в сексуальном, но ещё и стильном виде. Для фотосессии Серябкина надела чёрные капроновые колготки, украшенные стразами, и комплект серебристого белья, которое напоминало платье и совершенно ничего не скрывало.
Топ костюма был настолько откровенен, что певице пришлось отретушировать грудь, чтобы соответствовать правилам "Инстаграма". Фото Серябкина подписала так: "В лучах холодного солнца". Поставила хештег своего нового творческого псевдонима — Molly.
Фанаты сразу поделились на несколько лагерей. Кто-то, конечно же, бросился восхищаться певицей и её откровенным нарядом. Кто-то обвинил девушку в развратном поведении, а кто-то начал искать в подписи к фото тайный смысл.
Ну почему ты такая красивая))
— Off_mollykatya
Сияешь — как солнце своей красотой
Gozaliciomurturgut
Обычная путана
— __Mongol_777
Серябкина намекнула на удачные выходные, выложив фото, где на ней нет ничего