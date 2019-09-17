Серябкина подняла интимные темы, о которых все молчат, выложив откровенные фото

34-летняя артистка нередко выкладывает в "Инстаграме" откровенные фотографии. Но теперь в добавление к ним девушка решила обсудить и тему интимности.

Ольга выложила несколько снимков, на которых позировала под душем в белом боди. Девушка принимала соблазнительные позы, пока по коже стекала вода. Но под фото певица решила коснуться довольно щекотливого вопроса, который волнует многих.

Серябкина затронула тему сексуального образования и предположила, откуда берутся связанные с ним проблемы и комплексы. Артистка отметила, что уважает взгляды и культурное воспитание других людей и хочет, чтобы всем в этом плане было комфортно.

<...> Именно из-за стеснений, недосказанности, чувства стыда и появляются проблемы сексуального характера. Комплексы, непредвиденные последствия возникают на фоне неосведомлённости. И это происходит как раз из-за того, что о сексе не принято говорить Ольга Серябкина

Однако девушка отметила, что для неё самой залог полноценных отношений — чувства, а интимная связь не основной критерий. И поинтересовалась у подписчиков, что они думают на этот счёт. Многие согласились с артисткой и назвали её рассуждения довольно зрелыми. При этом некоторые комментаторы назвали как раз чувства той самой темой, которую сейчас стесняются обсуждать, а "постельные" вопросы давно уже никого не удивляют.

Я считаю, что отношения становятся полноценными, когда в них просто есть чувства. Конечно, секс важен, но он всего лишь инструмент для раскрытия этих чувств, для их максимальной передачи… Ольга Серябкина

Я думаю, что тема секса сегодня никого не стесняет. Сегодня тема чувств людей стесняет. Люди боятся своих чувств, боятся обсуждать их даже с собой. Так что тема чувств сегодня более актуальна levgrozniy

Прочитала пост + продолжение в дзене на одном дыхании. Очень важный пост в наше время. Согласна с каждым твоим словом prettiexgirls

Серябкина перешла все границы приличия, выложив видео, возмутившее даже фанатов