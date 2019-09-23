Экс-участницы "Серебра" исполнили мечту фанатов, устроив на сцене страстное шоу

Опять увидеть вместе на сцене знойных экс-солисток "Серебра", вероятно, мечтали многие поклонники. Но о воссоединении пока говорить не стоит.

Серябкина и Кищук показали, как вдвоём они могут зажечь публику. 34-летняя Ольга исполняла песню "Набери мой номер" на сцене одного из столичных гей-клубов. И тут к бывшей коллеге присоединилась 25-летняя Катя, устроив с ней откровенные танцы, пишет Super.

Одними прыжками певицы не ограничились и в какой-то момент поползли друг другу навстречу на четвереньках под бурные крики толпы. А за кулисами девушки сделали совместное фото с артистками травести-шоу и пошутили, не сделать ли им новое "Серебро" в таком составе.

После того как в начале 2019-го состав "Серебра" полностью сменился, Ольга Серябкина отправилась в сольное плавание под псевдонимом Molly. А Катя Кищук, взяв сценическое имя Katerina, выпустила сольный альбом "22K". К тому же артистки активно ведут соцсети, не забывая баловать поклонников провокационными снимками.

Экс-участница "Серебра" затмила даже Серябкину, выложив селфи в прозрачном боди