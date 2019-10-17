Серябкина разделась прямо на улице, наглядно показав, о чём будет новый клип

34-летняя артистка готовится к премьере клипа на песню "Полуголые". И выложила несколько кадров со съёмок, вполне оправдывающих название композиции.

Певица известна своим пристрастием к откровенным фото, которые каждый раз бурно обсуждают подписчики. В этот раз Ольга показала знойные кадры, на которых предстала на улице в чёрном нижнем белье. Дополнением к провокационному образу служили короткие шорты в крупную сетку.

Девушка позировала на фоне индустриальных пейзажей, принимая сексуальные позы и демонстрируя фигуру со всех сторон. Ранее она рассказала, что её песня "Полуголые" будет о любви и свободе.

Это история о полутонах любви и пути к свободе. Об океане чувств, которые в определённый момент жизни накрывают каждого из нас. Я пою об искренности и открытости, в первую очередь к себе и своим чувствам Ольга Серябкина

Перед подобными снимками подписчики устоять не смогли, назвав артистку идеалом и отметив, насколько брюнетка горяча. Благодаря своим фото и творчеству Ольга приобрела в "Инстаграме" уже 3,5 млн фанатов.

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Серябкина подняла интимные темы, о которых все молчат, выложив откровенные фото