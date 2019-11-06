Серябкину застали за объятиями с незнакомцем, с которым она спешила в ресторан

По поводу личной жизни известной 34-летней певицы уже долгое время ходит много слухов. Сама Ольга это никак не комментирует, зато масла в огонь подливают любопытные фото от папарацци.

Недавно Ольгу Серябкину заметили на Болотной набережной в Москве в компании таинственного незнакомца. Молодые люди тщательно скрывали свою внешность за мешковатой одеждой и головными уборами. Очевидец, которому удалось сфотографировать пару, заявил, что она прибыла на одной машине, а после направилась в ресторан в районе "Стрелки".

Источники, близкие к экс-участнице группы Serebro, раскрыли, что парень на фото является близким другом Ольги. Именно он подарил то обручальное кольцо, которое уже некоторое время будоражит умы фанатов. Сама певица никак не прокомментировала эту ситуацию, заявив, что не намерена рассказывать о своей личной жизни, пишет КП.

С кем же всё-таки встречается Ольга Серябкина — вопрос, который интересует многих. Летом этого года Елена Темникова, также бывшая участница группы Serebro, намекнула на нерабочие отношения, которые долгое время якобы существовали между Ольгой и Максимом Фадеевым, продюсером группы и основателем лейбла Malfa. Но оба участника романа яростно отвергли все обвинения.

Серябкина, смутившись, раскрыла нюансы отношений с Фадеевым и Оксимироном