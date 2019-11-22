Серябкина сняла для себя домашнее видео и поделилась самыми горячими кадрами

Певица устроила фотосессию, где предстала лишь в нижнем белье, попутно снимая всё на старую камеру.

Ольга Серябкина решила обсудить в своём инстаграме довольно серьёзную проблему, выложив для привлечения внимания откровенные снимки. На фотографиях певица позирует в узком корсете и нижнем белье телесного цвета, из-за чего на первый взгляд может показаться, что она абсолютно голая.

Под снимками Оля порассуждала о том, из-за чего девушки постоянно худеют, не заботясь о своём здоровье. Оказалось, что многие поклонницы обращаются к кумиру за советом, однако содержание этих сообщений настораживает.

Например, когда одна девушка пишет, что при росте 170 см весит ЦЕЛЫХ 45 кг и ей нужно срочно сбросить… А другая говорит о том, что ненавидит себя за лишний вес. Часто авторам таких писем ещё даже нет 18 лет Ольга Серябкина

Знаменитость посоветовала подписчикам принять себя в любом виде и в любом весе, иначе могут начаться серьёзные проблемы, в частности анорексия.

Я знаю многих девушек, которые справились. И я очень прошу всех, кто узнал в этом тексте себя, — обратитесь за помощью к близким. Если вы узнали кого-то другого, то попробуйте помочь и направить его. Это очень важно Ольга Серябкина

Впрочем, большая часть подписчиков обратила внимание только на красивое тело Серябкиной, завалив её комплиментами.

Серябкину назвали одной из самых сексуальных женщин, и она подтвердила это фото