ОМС по-новому. В России изменились правила бесплатного медобслуживания

Сегодня вступил в силу приказ Минздрава, который меняет правила обслуживания по полису обязательного медицинского страхования. Причём меняется сам подход к бесплатной медицине. Разберём на карточках.
На первый план выходит профилактика
Главным будет не устранение последствий болезни, а предупреждение её на ранних стадиях. Это экономит деньги страховых компаний
Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов
Россиян массово положат в больницы
Утверждена обязательная диспансеризация. За два года полное обследование пройдут все россияне. Для этого добавят день к отпуску
Фото: © РИА Новост
Россиян разделят на группы здоровья
По итогам диспансеризации и профилактического осмотра у пациентов появятся статусы, которые облегчат контроль и учёт для больниц
Фото: © РИА Новости/Сергей Ермохин
Пациентов обяжут регулярно посещать врача
Россияне с хроническими заболеваниями будут обязаны посещать поликлинику дважды в год. За этим станут следить страховые компании
Фото: © РИА Новости/Николай Хижняк
Пациент получит право оспаривать решения врачей
Если оказанная помощь кажется халтурной или неквалифицированной, можно будет заказать независимую медицинскую экспертизу
Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов
Страховые компании обяжут разбирать жалобы пациентов
Если поликлиника затянет с оказанием услуги или потребует дополнительную плату, это станет основанием для проверки и наказания
Фото: © РИА Новости/Максим Блинов
Можно будет обратиться к врачу на расстоянии
За пациентом закрепляется право на второе мнение. Высококвалифицированные врачи онлайн оценят вынесенный диагноз и схему лечения
Фото: © Pixabay
- Популярные
- По времени