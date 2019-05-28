ОМС по-новому. В России изменились правила бесплатного медобслуживания

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ОМС по-новому. В России изменились правила бесплатного медобслуживания

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Фото: © Агентство городских новостей “Москва”/Киселев Сергей

Сегодня вступил в силу приказ Минздрава, который меняет правила обслуживания по полису обязательного медицинского страхования. Причём меняется сам подход к бесплатной медицине. Разберём на карточках.

На первый план выходит профилактика

Главным будет не устранение последствий болезни, а предупреждение её на ранних стадиях. Это экономит деньги страховых компаний

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Россиян массово положат в больницы

Утверждена обязательная диспансеризация. За два года полное обследование пройдут все россияне. Для этого добавят день к отпуску

Фото: © РИА Новост

Россиян разделят на группы здоровья

По итогам диспансеризации и профилактического осмотра у пациентов появятся статусы, которые облегчат контроль и учёт для больниц

Фото: © РИА Новости/Сергей Ермохин

Пациентов обяжут регулярно посещать врача

Россияне с хроническими заболеваниями будут обязаны посещать поликлинику дважды в год. За этим станут следить страховые компании

Фото: © РИА Новости/Николай Хижняк

Пациент получит право оспаривать решения врачей

Если оказанная помощь кажется халтурной или неквалифицированной, можно будет заказать независимую медицинскую экспертизу

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Страховые компании обяжут разбирать жалобы пациентов

Если поликлиника затянет с оказанием услуги или потребует дополнительную плату, это станет основанием для проверки и наказания

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Можно будет обратиться к врачу на расстоянии

За пациентом закрепляется право на второе мнение. Высококвалифицированные врачи онлайн оценят вынесенный диагноз и схему лечения

Фото: © Pixabay

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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