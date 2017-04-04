"Впервые стыжусь, что я немка". Германию возмутило решение мэрии Берлина

Бранденбургские ворота не будут подсвечены в цвета русского флага в знак памяти жертв теракта в Санкт-Петербурге, заявили в администрации Берлина. Аргументация правительства уже вызвала целую бурю негодования и дискуссий в социальных сетях.

По утверждению правительства, Бранденбургские ворота подсвечивали раньше только для городов — партнёров Берлина. Так, за последние полтора года ворота окрашивались в разные цвета в память о пострадавших в терактах в Париже, Брюсселе, Стамбуле, Иерусалиме, Лондоне, Берлине, а также в Орландо (радужная подсветка). После терактов в Ницце и Квебеке ворота не были подсвечены также, так как эти города не являются городами — партнёрами Берлина. Орландо и Иерусалим, впрочем, также не имеют статуса городов — партнёров Берлина, но их связывают "особые отношения", как пояснили в Берлине.

С Санкт-Петербургом, по-видимому, у Берлина таких особых отношений нет. Или же, напротив, они настолько особенные, что без подсветки придётся обойтись. Социальные сети гудят от комментариев по этому поводу не только в России, но и в Германии. Есть, конечно, среди немцев и те, кто приветствует такое решение, ссылаясь на кровавый режим, внутренний террор, преследования гомосексуалистов на Кавказе и войну на Украине и в Сирии.

Те, кто стремится проявить объективность, говорят о том, что нужно быть последовательными и подсвечивать ворота либо в память о жертвах любого теракта в любой стране мира, либо не подсвечивать никогда. Некоторые напоминают, что, несмотря на большое количество жертв, ещё ни разу не видели в Берлине подсветки после терактов в Ираке, странах Африки или Корее. Но большинство комментаторов недоумевают и негодуют и из-за самого решения не подсвечивать ворота в цвета русского флага, и из-за неоднозначной аргументации.

В ленте комментариев чаще всего встречается слово "стыд".

— Правительству страны должно быть стыдно!

— Позор какой!

— Речь всегда идёт только о политике, никогда о сочувствии.

— Стыдно!

Некоторые немецкие пользователи, выражая свою солидарность, не только постят иконку русского флага, но и переходят на русский язык:

— О, что за лживый бред! Во-первых, так теряется весь смысл этого мероприятия: если подсвечивать, так для всех, или русские жертвы должны всё ещё ждать комиссарского приказа? Я выражаю соболезнования семьям погибших при взрывах в Санкт-Петербурге и сопереживаю. Сил, терпения, здоровья и удачи!

Многие вспомнили и о санкциях:

— Есть только санкции, а солидарности — нет!

— Так санкции наложены и на обычное человеческое сострадание. Какой позор! Санкт-Петербург, пусть Бранденбургские ворота и не подсвечены, мы всё равно с тобой.

— Совершенно не понимаю этого! Что случится, если мы один раз подсветим ворота в цвета русского флага?! Это, конечно, никому уже не поможет. Но это было бы хотя бы проявлением солидарности. Речь сейчас не идёт о Путине или о каких-либо санкциях, речь о безвинных гражданах, павших жертвами террора. Как можно быть такими однобокими! Это действует всегда не на тех, кто является причиной.

Самое большое негодование у пользователей вызвала фраза Берлина об отсутствии "особенных отношений" с Санкт-Петербургом как о причине не подсвечивать ворота.

"Никаких особенных отношений с городом…" Конечно, нас связывает всего лишь блокада Ленинграда во Вторую мировую войну!

Не нужно никаких особенных отношений с другим городом! Особенное отношение — это невинные люди, которых взорвали! И, кстати, не так далеко от Берлина.

— Нет партнёрства? Нужно быть "партнёром", чтобы проявлять сострадание? Я, в принципе, не фанат этих шоу-мер с подсвечиванием ворот, но если уж вы это делаете, то делать для всех.

— За такое объяснение берлинскому правительству должно быть стыдно. Как в детском саду. Ты не стоишь в моём поэтическом альбоме, и я с тобой не грущу. Просто позор.

Возмущённые пользователи не поленились и нашли информацию, подтверждающую наличие между Берлином и Петербургом партнёрских отношений:

— Берлин и Санкт-Петербург — партнёры! Смотрите ниже.

— Центр Берлина состоит с 1994 года в партнёрстве с одним из районов Санкт-Петербурга. Аргументация сената не просто шита белыми нитками, она откровенно лжива.

Большинство в комментариях скорбит вместе с русскими о жертвах теракта в Санкт-Петербурге и выражает своё несогласие с официальным решением Берлина. Санкт-Петербург, пишут они, горят Бранденбургские ворота или нет, мы с тобой!

— Пропащее правительство SPD и партии "зелёных" и CDU считают, что жертвы в России не так важны, как турецкие или французские. Вот они, новые стандарты гуманизма.

— Какой стыд! Случись то же самое в США, весь Берлин бы был в огнях солидарности.

— А я всегда думала, что в Германии все люди — равны.

— Пожалуйста, относитесь ко всем одинаково! Либо зажигать для всех, либо ни для кого! Жертвы в России не менее важны, чем другие.

— Если уж они смогли поддержать Стамбул, то несправедливо не поддержать Россию.

— Какой позор! Они погибли от теракта. Это были невинные люди!

— Жаль, что в Берлине грустят только по национальностям, а не человеческой жизни.

Я ещё никогда не стыдилась быть немкой. Теперь — стыжусь.

— Если западный мир из-за надуманных политических причин не покажет никакой солидарности с жертвами террора в Санкт-Петербурге, значит, "западные ценности" имеют ещё меньше значения, чем мы и так уже все предполагаем.

— Жертвы везде равны, в любом государстве и при любом политическом режиме. Грустно смотреть на то, как жалко реагируют наши политики. Я стыжусь за них и скорблю по бессмысленно погибшим и раненым.