Разоблачили миф о пользе вина. Оно вреднее сигарет и вызывает рак

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Разоблачили миф о пользе вина. Оно вреднее сигарет и вызывает рак

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Фото © Pixabay

В Британии провели исследование, результаты которого шокировали учёных. Подробности — в нашей инфографике.

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Автор:
АМ
Артур Матвеев
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