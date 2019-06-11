Рак — больных всё больше. Статистика по России

В прошлом году диспансеризацию и необходимый медосмотр прошли миллионы россиян. Такая мера позволяет серьёзно сократить риски и обнаружить смертельное заболевание на ранних стадиях.

Во всём мире профилактике отводится важнейшее место в борьбе с раком. В России такой подход законодательно оформили лишь недавно. Так, россияне в возрасте от 18 до 39 лет обязаны проходить медосмотр раз в три года.

Ранняя диагностика кратно увеличивает возможность выявить рак на 1–2 стадиях и повышает вероятность излечения. Но всё равно для многих прошедших диспансеризацию диагноз врачей стал шоком.

При этом Минздрав сообщает, что общее количество заболевших раком растёт из года в год. И статистика пугающая.