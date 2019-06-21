То, что девушка принимала за небольшой прыщик на носу, оказалось опасным раком

У 35-летней Лоры Сеги постоянно чесался кончик носа, но когда покраснение через несколько месяцев лишь увеличилось, женщина забеспокоилась. Жительница Франции рассказала, что ссадина всё это время не заживала, поэтому в конце концов она решила сходить к врачу.

Однако доктор сообщил, что это всего лишь инфекция, и выписал ей антибактериальный крем. Когда Лора вернулась с теми же симптомами, её направили к дерматологу и дело приняло серьёзный оборот. Оказалось, что женщина любила загорать и редко когда пользовалась солнцезащитным кремом. Это и обернулось для неё базалиомой — одной из разновидностей рака кожи, сообщает The Sun.

О диагнозе стало известно в ноябре прошлого года, но Лора решила подождать с операцией до мая, пока она не закончит курсы по йоге. Врачи уверили её, что рак развивается медленно и за это время ничего не произойдёт. Но в результате за одной операцией последовало ещё две, в ходе которых врачи раз за разом удаляли кончик носа пациентки.

К счастью, сейчас Лора полностью восстановилась. Болезнь заставила её пересмотреть своё отношение к жизни. Теперь она хочет сменить работу, чтобы проводить больше времени с дочерью и мужем.

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