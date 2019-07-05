Девушка постоянно чесалась, не подозревая, что это был первый симптом рака

Первое время жительница Англии тоже думала, что зуд был вызван стрессом перед экзаменами.

Первый раз Рэвин Сети обратилась к врачам в ноябре 2017 года после того, как у неё началась сильная чесотка, которая не давала ей спать. Однако девушку отправили домой с диагнозом инфекционное заболевание, вызванное крошечными клещами, и прописали ей лечебную мазь, сообщает Mirror.

По словам пациентки, чесотка началась после того, как она закончила стажировку в качестве финансового консультанта. Поэтому девушка списывала симптомы на стресс перед надвигающимися экзаменами. Сначала красные высыпания появились на ногах и были похожи на укус какого-то насекомого, но через пару дней всё стало хуже.

В декабре девушка вернулась к врачам, но услышала тот же ответ. Так продолжалось до февраля следующего года, пока Рэвин не записалась по страховке к дерматологу в Эссексе. Он ощупал её лимфатические узлы на шее и обнаружил, что один из них увеличен. В той же больнице девушке сделали биопсию, которая показала, что у неё лимфома Ходжкина — рак лимфатической системы четвёртой стадии.

После шести месяцев химиотерапии Рэвин одержала победу над болезнью и вернулась к учёбе.