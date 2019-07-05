Девушка постоянно чесалась, не подозревая, что это был первый симптом рака

Первый раз Рэвин Сети обратилась к врачам в ноябре 2017 года после того, как у неё началась сильная чесотка, которая не давала ей спать. Однако девушку отправили домой с диагнозом инфекционное заболевание, вызванное крошечными клещами, и прописали ей лечебную мазь, сообщает Mirror.
По словам пациентки, чесотка началась после того, как она закончила стажировку в качестве финансового консультанта. Поэтому девушка списывала симптомы на стресс перед надвигающимися экзаменами. Сначала красные высыпания появились на ногах и были похожи на укус какого-то насекомого, но через пару дней всё стало хуже.
В декабре девушка вернулась к врачам, но услышала тот же ответ. Так продолжалось до февраля следующего года, пока Рэвин не записалась по страховке к дерматологу в Эссексе. Он ощупал её лимфатические узлы на шее и обнаружил, что один из них увеличен. В той же больнице девушке сделали биопсию, которая показала, что у неё лимфома Ходжкина — рак лимфатической системы четвёртой стадии.
После шести месяцев химиотерапии Рэвин одержала победу над болезнью и вернулась к учёбе.
Я уже не тот человек, которым была до того, как мне поставили диагноз. Но это не обязательно плохо. Теперь я понимаю, что каждая минута в жизни имеет значение, и если я могу помочь другим людям, поделившись своей историей, то я только рада
Рэвин Сети