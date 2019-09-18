В России ожидают рост смертности от рака. Как уберечься от онкологии

Российские врачи предрекают худшее. Смертность от онкологии может вырасти на треть. Такое заявил "Известиям" директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачёва, профессор Алексей Масчан.

Главная опасность, по мнению врачей, кроется в недостаточном количестве качественных лекарств на российском рынке. Но не только. Мы собрали для вас статистику и советы докторов, как заботиться о себе, чтобы не заболеть.

Продукты, провоцирующие развитие рака

Красное мясо и субпродукты Ежедневные стейки или шашлыки на 43% увеличивают риск получить рак желудка или кишечника. Колбасы и пельмени ещё опаснее. Фото © pexels.com

Сладости и сахар Раковые клетки размножаются за счёт быстрого гликолиза — расщепления глюкозы. Особенно опасны сладкие газированные напитки. Фото © Public Domain Pictures

Горячая пища Кто любит горячий чай или суп — забудьте об этом. Еда при температуре 60 градусов может спровоцировать рак горла или пищевода. Фото © Pixabay

Кроме того, к развитию рака могут привести не только пищевые привычки. Всем уже известно о курении.

В зоне риска также кофе — им не стоит злоупотреблять. А уже упомянутая газировка увеличивает риск рака на 40% — для такого роста достаточно выпивать одну бутылку в неделю. Но у медиков есть и простые советы, как снизить риск возникновения онкологии.

Привычки, которые снижают риск онкологии

Ешьте зелень и овощи Зелень с тёмными листьями, водоросли, чеснок — набор, богатый антиоксидантами. Редис, брокколи стоит добавить в рацион. Фото © Pixabay

Обязательные физические нагрузки Занятия спортом разгоняют метаболизм, укрепляют иммунитет. Необязательно тягать 100 кг — достаточно зала пару дней в неделю. Фото © Wikimedia Commons

Не забывайте про аспирин Учёные университета Ньюкасла утверждают, что таблетка аспирина в день вдвое снижает вероятность развития рака прямой кишки. Фото © tOrange.biz

А ещё врачи советуют высыпаться. Недосып подтачивает силы организма и может стать толчком для развития онкологии. Всё дело в стрессе, которому подвергается вся система. Стресса вообще лучше избегать. И не нервничать лишний раз, если не хотите получить проблемы со здоровьем.

Неутешительная статистика по онкологии

Рак уже давно перестал быть болезнью стариков. Теперь от смертельного недуга не застрахован человек в любом возрасте. А поэтому крайне важна профилактика, чем пока что у нас в стране пренебрегают. Например, в прошлом году 21,9 млн человек прошли диспансеризацию, на которой выяснилось, что у каждого сотого из них онкология. Но если не проводить обследования, то узнать о смертельном заболевании можно уже на поздних этапах, когда шанс излечения ниже.

Безусловно, на риск возникновения онкологии напрямую влияет и экология. Такой вывод, по крайней мере, можно сделать из статистики Минздрава. Там в пятёрку лидеров с наименьшим количеством больных неизменно входят кавказские республики Чечня, Ингушетия, Дагестан, а также Якутия и Тыва, где тоже довольно мало производств. Статистика с самыми высокими показателями по заболеваемости раком выглядит менее оптимистично.

Проблема борьбы с онкологическими заболеваниями в нашей стране должна решаться на уровне государства. И решаться быстро. Иначе прогнозы о росте смертности на треть лишь за год окажутся не громкими страшилками, а цифрами сухой статистики.