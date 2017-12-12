Киллер ореховской ОПГ раскаялся в суде и получил 18 лет

Московский областной суд вынес приговор 51-летнему Игорю Сосновскому, которого обвиняли в 16 убийствах и пяти покушениях. Он получил 18 лет и восемь месяцев колонии строгого режима.

Оглашая решение, судья Московского областного суда, председательствующий на процессе, Сергей Стародубов, заявил, что "по совокупности преступлений назначить Игорю Сосновскому (Чипита) наказание в виде 18 лет и восьми месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима". Кроме того, суд постановил взыскать с подсудимого в пользу потерпевших 15 миллионов рублей.

Перед оглашением приговора Игорь Сосновский заявил в суде, что он искренне раскаялся и попросил прощения у потерпевших.

В руки полицейских находившийся в федеральном и международном розыске с 1998 года Игорь Сосновский попал во время спецоперации, проходившей в августе 2015 года в Тверской области. Тогда сыщики задержали его, расследуя расстрел 24 октября 2014 года в деревне Успенское Одинцовского района заместителя гендиректора "Одинцовского подворья" Сергея Журбы — Виталия Моисеева и его супруги Елены.

Виталий Моисеев координировал работу юристов рынка в арбитражах, пытаясь не допустить появления в списке учредителей людей, связанных с ореховскими.

В ходе следствия выяснилось, что убийство супругов было ответом Чипиты на суровый, по его мнению, приговор Московского областного суда лидерам ореховской ОПГ: Дмитрию Белкину, которого суд приговорил к пожизненному заключению, и Евгению Пронину, получившему 24 года. На судебном процессе показания супругов Моисеевых стали ключевыми.

По данным следствия, борьба за контроль над рынком "Одинцовское подворье", который с момента своего основания в 1993 году попал под опеку ореховской ОПГ, продолжалась до осени 2014 года.

Только в 2014 году в борьбе за этот подмосковный рынок были убиты уже пять человек. Помимо юриста Моисеева и его жены жертвами стали известный московский адвокат Татьяна Акимцева (убита в сентябре в Москве вместе с шофёром), а также личный водитель совладельца и гендиректора "Одинцовского подворья" Сергея Журбы (застрелен в июле в Одинцове).