Девушке, которая похудела на 140 кг и стала похожа на шарпея, удалили 3 кг кожи

Два года назад жительница Индианы весила 220 кг, но в Новый год решила серьёзно взяться за своё здоровье.

Лекси Рид удалось похудеть на 140 кг всего за два года, своими успехами она делится в "Инстаграме", где за её жизнью следит миллион подписчиков. Но после стремительного похудения девушка столкнулась с ещё одной проблемой — обвисшей кожей. Чтобы избавиться от неё, она решилась на операцию и удалила более 3 кг лишней кожи с боков, живота и ягодиц, сообщает New York Post.

Сложная операция продлилась девять часов. 26-летней жительнице Индианы придётся потратить ещё шесть недель на восстановление, прежде чем снова вернуться к тренировкам.

Свою борьбу за идеальную фигуру Лекси начала в январе 2016 года. Первым делом она исключила из своего рациона газировки, алкоголь и фаст-фуд, а затем добавила физические нагрузки. Благодаря этому ей удалось похудеть с 220 кг до 78 кг.

Несмотря на хороший результат операции, девушка призналась, что терпит сильнейшую боль.