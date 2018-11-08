Девушке, которая похудела на 140 кг и стала похожа на шарпея, удалили 3 кг кожи

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Девушке, которая похудела на 140 кг и стала похожа на шарпея, удалили 3 кг кожи

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Два года назад жительница Индианы весила 220 кг, но в Новый год решила серьёзно взяться за своё здоровье.

Лекси Рид удалось похудеть на 140 кг всего за два года, своими успехами она делится в "Инстаграме", где за её жизнью следит миллион подписчиков. Но после стремительного похудения девушка столкнулась с ещё одной проблемой — обвисшей кожей. Чтобы избавиться от неё, она решилась на операцию и удалила более 3 кг лишней кожи с боков, живота и ягодиц, сообщает New York Post.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/fatgirlfedup/?utm_source=ig_embed" target="_blank">fatgirlfedup</a></p>

Сложная операция продлилась девять часов. 26-летней жительнице Индианы придётся потратить ещё шесть недель на восстановление, прежде чем снова вернуться к тренировкам.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/fatgirlfedup/?utm_source=ig_embed" target="_blank">fatgirlfedup</a></p>

Свою борьбу за идеальную фигуру Лекси начала в январе 2016 года. Первым делом она исключила из своего рациона газировки, алкоголь и фаст-фуд, а затем добавила физические нагрузки. Благодаря этому ей удалось похудеть с 220 кг до 78 кг.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/fatgirlfedup/?utm_source=ig_embed" target="_blank">fatgirlfedup</a></p>

Несмотря на хороший результат операции, девушка призналась, что терпит сильнейшую боль.

Я испытываю сильную боль. Это моя первая операция, и после неё я плакала почти каждый день. Но я должна быть сильной, потому что слишком много людей рассчитывает на то, что я буду слабой

Лекси Рид

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/fatgirlfedup/?utm_source=ig_embed" target="_blank">fatgirlfedup</a></p>

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