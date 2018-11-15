Перед свадьбой невеста сэкономила на ринопластике, и в итоге ей повредили мозг

36-летняя Лаура Авила из США отправилась на ринопластику в Мексику, где операция стоила в три раза дешевле. Теперь из-за осложнений у женщины серьёзно повреждён мозг и она находится в медикаментозной коме, пишет Daily Mail.

Лаура, которая вскоре собиралась выйти замуж, поехала вместе с женихом Энрике Крузом в Мексику. Там она хотела исправить себе форму носа, и её привлекла очень низкая цена. Американка не подозревала, что это обернётся для неё катастрофой.

Когда врач делал женщине наркоз, что-то пошло не так. Лаура находилась в операционной восемь часов. Но её жениха держали в неведении. Позже ему сказали, что не могут сделать операцию, потому что у его невесты упало давление.

Когда жених забил тревогу, выяснилось, что женщина перенесла в том числе сердечный приступ и её ввели в состояние искусственной комы. Родственники попытались перевезти Лауру в США, но сотрудники больницы отказывались подписывать документы о переводе, пока они не оплатят счёт.

Больница в Мексике практически держала нас в заложниках, потому что мы не заплатили полную сумму Энджи Авила, сестра

Когда Лауру наконец доставили в США, местные врачи заявили, что во время анестезии был повреждён головной мозг девушки. Причём настолько, что теперь она никогда не сможет восстановиться.

Ей сделали укол в спину, анестезия подействовала на мозг и вызвала сильный отёк. Врачи говорят, у неё серьёзно повреждён мозг и она никогда больше не сможет ходить, есть и говорить Энджи Авила, сестра

Теперь семья женщины стоит перед сложным выбором: отключить Лауру от аппаратов жизнеобеспечения или продолжать поддерживать жизнь. Но они не теряют надежды и верят в чудо. Также родственники собираются подать в суд на клинику, которая пока отказывается от комментариев.