Перед свадьбой невеста сэкономила на ринопластике, и в итоге ей повредили мозг

Лаура, которая вскоре собиралась выйти замуж, поехала вместе с женихом Энрике Крузом в Мексику. Там она хотела исправить себе форму носа, и её привлекла очень низкая цена. Американка не подозревала, что это обернётся для неё катастрофой.
Когда врач делал женщине наркоз, что-то пошло не так. Лаура находилась в операционной восемь часов. Но её жениха держали в неведении. Позже ему сказали, что не могут сделать операцию, потому что у его невесты упало давление.
Когда жених забил тревогу, выяснилось, что женщина перенесла в том числе сердечный приступ и её ввели в состояние искусственной комы. Родственники попытались перевезти Лауру в США, но сотрудники больницы отказывались подписывать документы о переводе, пока они не оплатят счёт.
Больница в Мексике практически держала нас в заложниках, потому что мы не заплатили полную сумму
Энджи Авила, сестра
Когда Лауру наконец доставили в США, местные врачи заявили, что во время анестезии был повреждён головной мозг девушки. Причём настолько, что теперь она никогда не сможет восстановиться.
Ей сделали укол в спину, анестезия подействовала на мозг и вызвала сильный отёк. Врачи говорят, у неё серьёзно повреждён мозг и она никогда больше не сможет ходить, есть и говорить
Энджи Авила, сестра
Теперь семья женщины стоит перед сложным выбором: отключить Лауру от аппаратов жизнеобеспечения или продолжать поддерживать жизнь. Но они не теряют надежды и верят в чудо. Также родственники собираются подать в суд на клинику, которая пока отказывается от комментариев.
Мы молимся о том, чтобы произошло чудо. И хотим услышать мнение других врачей
Энрике Круз, жених
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