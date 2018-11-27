Врачи удалили близнеца-паразита, оставив часть, которая сделает брата сильнее

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Врачи удалили близнеца-паразита, оставив часть, которая сделает брата сильнее

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Операцию провели в индийском городе Ахмадабад на 28-й день жизни сиамских близнецов.

Врачи провели успешную операцию по разделению новорождённого мальчика от его паразитического сиамского близнеца. Дети родились в прошлом месяце: один из них был полностью развит, а второй был прикреплён к бедру своего брата и имел только одну конечность, сообщает Metro.

<p>Фото © Mediadrumimages</p>

<p>Фото © Mediadrumimages</p>

Близнецы были доставлены в больницу в городе Ахмадабад через 20 дней после рождения. При разъединении их спинного мозга врачи взяли фасцию бедра паразитического близнеца для другого ребёнка. Таким образом он спас жизнь своего брата.

<p>Фото © Mediadrumimages</p>

Операция была проведена на 28-й день жизни близнецов после тщательного обследования.

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