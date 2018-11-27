Врачи удалили близнеца-паразита, оставив часть, которая сделает брата сильнее

Операцию провели в индийском городе Ахмадабад на 28-й день жизни сиамских близнецов.

Врачи провели успешную операцию по разделению новорождённого мальчика от его паразитического сиамского близнеца. Дети родились в прошлом месяце: один из них был полностью развит, а второй был прикреплён к бедру своего брата и имел только одну конечность, сообщает Metro.

Близнецы были доставлены в больницу в городе Ахмадабад через 20 дней после рождения. При разъединении их спинного мозга врачи взяли фасцию бедра паразитического близнеца для другого ребёнка. Таким образом он спас жизнь своего брата.

Операция была проведена на 28-й день жизни близнецов после тщательного обследования.