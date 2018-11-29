Хирург заставил певицу петь во время операции на её мозге, и она справилась

Девушка страдала от приступов музыкальной эпилепсии из-за доброкачественной опухоли.

Кира Лаконетти с детства увлекалась музыкой и самостоятельно занималась вокалом. Однако в 19 лет она стала замечать, что испытывает трудности во время пения или когда слушает музыку. И после того как она начала заикаться и чувствовать сильную усталость, девушка обратилась к врачам. Результаты МРТ показали, что в височной доли её мозга находится доброкачественная опухоль, которая вызвала редкое расстройство, сообщает Daily Mail.

Как будто кто-то выключил свет в моей голове. Я не могла попадать в такт, не могла петь. И по иронии судьбы опухоль оказалась именно в той области мозга, которая отвечает за мой слух и умение петь. Это могло навсегда повлиять на мой голос Кира Лаконетти

Музыкальная эпилепсия встречается у одного человека из десяти миллионов. Приступы происходят только при определённой тональности звука и типа музыки. В особо сложных случаях пациенты даже не могут думать о своём любимом увлечении, иначе случится приступ.

В итоге хирурги приняли решение удалить опухоль, пока Кира исполняла одну из любимых песен Island in the Sun рок-группы Weezer. С помощью этого им удалось увидеть, какие части мозга она использует при пении, и таким образом не задеть их.

Поскольку доктор знал, насколько для меня важна музыка, то он хотел быть особенно аккуратным при удалении опухоли Кира Лаконетти

Всего через 48 часов после операции Кира смогла снова петь и играть на гитаре на своей больничной койке. В скором времени она планирует вернуться на сцену.