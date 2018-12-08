Череп на застёжке. Двойник Уолтера Уайта подшутил над собой после трепанации

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Череп на застёжке. Двойник Уолтера Уайта подшутил над собой после трепанации

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Пациент, которому сделали операцию на мозге, выложил селфи, на котором видно, что он прикрепил к голове бегунок. Пользователи Сети оценили его идею по достоинству.

Фотография лысого мужчины, которому сделали трепанацию черепа, вызвала бурное обсуждение в соцсетях. Снимок выложили на сайт reddit.com, пользователи которого отметили, что, судя по всему, операция на мозге никак не повлияла на чувство юмора пациента.

<p>Фото: © reddit.com</p>

После трепанации на голове мужчины остались металлические стяжки, фиксирующие части черепа. Он решил пойти дальше и прикрепил туда ещё и бегунок от застёжки-молнии. В комментариях под фото пользователи вспомнили другие примеры того, как люди высмеивают свои физические недостатки.

У моего коллеги шрам от операции на мозге дугой тянется от одного уха к другому. Он всем рассказывает, что его ударила молния, когда он слушал музыку в наушниках

А у меня есть друг, который носит повязку на глазу, который он потерял из-за редкого заболевания. Каждый раз он рассказывает разные забавные истории о том, куда делся глаз, потому что, когда он говорит правду, люди не знают, как реагировать

Помимо всего прочего, многие отметили внешнее сходство автора селфи с главным героем сериала "Во все тяжкие" Уолтером Уайтом.

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