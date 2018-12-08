Череп на застёжке. Двойник Уолтера Уайта подшутил над собой после трепанации

Пациент, которому сделали операцию на мозге, выложил селфи, на котором видно, что он прикрепил к голове бегунок. Пользователи Сети оценили его идею по достоинству.

Фотография лысого мужчины, которому сделали трепанацию черепа, вызвала бурное обсуждение в соцсетях. Снимок выложили на сайт reddit.com, пользователи которого отметили, что, судя по всему, операция на мозге никак не повлияла на чувство юмора пациента.

После трепанации на голове мужчины остались металлические стяжки, фиксирующие части черепа. Он решил пойти дальше и прикрепил туда ещё и бегунок от застёжки-молнии. В комментариях под фото пользователи вспомнили другие примеры того, как люди высмеивают свои физические недостатки.

У моего коллеги шрам от операции на мозге дугой тянется от одного уха к другому. Он всем рассказывает, что его ударила молния, когда он слушал музыку в наушниках Jdog12345

А у меня есть друг, который носит повязку на глазу, который он потерял из-за редкого заболевания. Каждый раз он рассказывает разные забавные истории о том, куда делся глаз, потому что, когда он говорит правду, люди не знают, как реагировать handlit33

Помимо всего прочего, многие отметили внешнее сходство автора селфи с главным героем сериала "Во все тяжкие" Уолтером Уайтом.

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