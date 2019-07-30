Опротестовать не пробовали? Как оппозиционеры забыли про закон

Журналист Михаил Шахназаров — о том, почему организаторы протестов "забыли" опротестовать решения о недопуске кандидатов.

Во Франции прошла церемония награждения полицейских, участвовавших в наведении порядка во время протестов так называемых жёлтых жилетов. Примечательно, что наград удостоились и те бойцы, что ещё находятся под разбирательством о превышении необходимых мер по усмирению протестующих. Правда, это не помешало официальному Парижу выразить озабоченность относительно действий нашего ОМОНа и бойцов Росгвардии, вновь продемонстрировав всю прелесть двойных стандартов.

Я категорически против применения физической силы в отношении мирно протестующих. Люди должны разговаривать не при помощи булыжников, арматуры и полицейских дубинок. Но это до тех пор, пока не появляются провокаторы, чётко работающие по инструкциям.

Во время московской акции зачинщики прекрасно знали, что в толпе много несовершеннолетних, а это хороший козырь для наращивания дальнейшего давления на власть. Да-да, именно козырь. Для Соболь, Навального и Яшина это не юные горячие головы, возмущённые несовершенством нашего законодательства, а всего лишь разменные карты.

И подлость организаторов протеста в том, что они рекрутировали бойцов в передовые отряды среди школьников и студентов. Всего было задержано 46 несовершеннолетних. Интересно, их родители знали, куда организаторы акции призывали прийти их детей? Ведь участие в несанкционированной акции отличается от похода в музей или театр. Лично мне тяжело представить, как можно подвергать ребёнка такому риску.

Есть и ещё один факт, говорящий не в пользу организаторов.

Попытки опротестовать решения были единичными. Причин здесь много. Во-первых, лидеры оппозиции, называющие себя юристами, являются таковыми лишь на бумаге. Посмотрите на их послужные списки и поймёте, что все эти кадры — из "зала славы Фейгина", который в своей карьере побед не знал и был отлучён от профессии.

Вторая причина — это скорейший выход на революционную прямую. Посмотрите на поведение вышеперечисленных персон. Это провокации и дешёвый пиар. Чего только одна голодовка Соболь стоит. Она уже рецептами диеты в "Фейсбуке" делится под хохот врачей. Правда, не забывая созывать толпу на акцию 3 августа.

Господа инсургенты, умерьте пыл. 2 августа — День ВДВ, а третьего многие ребята в голубых беретах не успеют добраться до дома и, возможно, будут находиться в нелучшем расположении духа. В общем, давайте решать вопросы мирно и цивилизованно. Не по-соболиному, а по-человечески.