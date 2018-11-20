Пакет из магазина нижнего белья стал новой вирусной оптической иллюзией

Пользователь Twitter разместил пост с очередной голой оптической иллюзией. Неоднозначный внешний вид его героини обусловлен простым стечением обстоятельств, главным из которых стал фирменный дизайн пакета c покупками из магазина нижнего белья.

Большинство из нас не хотели бы оказаться на улице в одном белье. Как и героиня следующего поста в Twitter, которая просто не придала значения изображению на своём пакете с покупками. В итоге оптическая иллюзия сыграла с ней злую шутку на радость многочисленным прохожим.

На первый взгляд может показаться, что девушка забыла надеть брюки, но если приглядеться, то становится понятно, что всё дело в фирменном пакете магазина нижнего белья. Пост собрал больше тысячи лайков. На комментарии тоже не поскупились.

Если бы мне предложили такой пакет, я бы точно попросил другой Simon

Ноги коротковаты. А вот попка хороша Serge Nuffler

Ещё один пользователь привёл пример аналогичной иллюзии, вызывающей у зрителя эротические ассоциации. Судя по всему, он имел в виду девушку, стоящую с левого края.

Впрочем, не все разделили мнение о том, что к фото нужно приглядываться повнимательнее. "Вы серьёзно?" — написал Mr.T.

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