С помощью этой иллюзии можно увидеть, как мозг нас постоянно держит в дураках

Юзеров поставила в тупик очередная головоломка, которая подтверждает, что глазам стоит верить не всегда.

В Сети набирает популярность оптическая иллюзия, представляющая собой розоватый ромб на сером фоне. Сначала кажется, что фигура на экране движется то вверх и вниз, то влево и вправо. Что подтвердили и пользователи Сети, которые писали, что ромб точно не находится на одном месте.

Он движется, вы не можете сказать, что это не так plaaosert

Головоломку в "Твиттере" разместил один из её авторов — профессор Артур Шапиро из Американского университета в Вашингтоне. Учёный рассказал, что наш мозг просто-напросто нас обманывает, пишет IFLScience: "В мозге происходит множество процессов, которые могут привести к иллюзии движения". На самом деле ромб не меняет положение, а иллюзия создаётся за счёт контраста между сторонами фигуры, которые приобретают то белый, то чёрный цвет, и мигающим фоном. По словам автора, если отойти подальше от экрана, можно самим убедиться в обмане.

Дизайнер создал оптическую иллюзию, по которой можно понять, устали ли глаза