В Twitter появилась иллюзия с пляжем, которая поможет распознать в вас художника

В Сети стала вирусной очередная оптическая иллюзия, которая выдаёт соскучившихся по морю эстетов.

Пользователь с ником nayem‏ разместил в "Твиттере" фотографию, которая многих юзеров поставила в тупик. Парень сам указал, что художественные натуры разглядят на снимке морской пейзаж. И сильно ошибутся. Ведь это всего лишь часть ворот.

Если вы можете увидеть пляж, океан, небо, камни и звёзды, то вы художник, но это не картина. Это нижняя часть гаражных ворот, которая нуждается в ремонте nayem‏

Вскоре снимок попал на Reddit, где набрал около 47 тыс. лайков и стал вирусным. Пользователи принялись ломать голову, почему они, несмотря на подпись, всё равно видят только пляж. Многим нравилось чувствовать себя художниками. А более рациональные юзеры писали, что заблуждение возникает из-за того, что снимок не очень хорошего качества. К тому же первые строчки подписи уже вызывают в сознании образ морского пейзажа.

Со мной что-то не так? Я действительно вижу пляж Excited_donuts

Я до сих пор не вижу [ворота]. Только пляж. Кто-то может помочь? MurphyMurphyMurphy

Я всё ещё вижу пляж. Конечно, ворота тоже могу разглядеть, но пляж мне нравится больше AshMontgomery

С помощью этой иллюзии можно увидеть, как мозг нас постоянно держит в дураках