Оптическая иллюзия ошарашила весь Twitter, но разгадка оказалась легче лёгкого

Каждый раз, как в Сети появляется новый способ обмануть зрение, вокруг него разгораются нешуточные споры. Кто-то считает, что во всём виновата ретушь, а кто-то верит, но не понимает, как же это удалось сделать.

Пользователь "Твиттера" с ником Martijn BAARDA недавно выложил удивительную иллюзию, которая вызвала множество споров и пересудов. На видео человек снимает квадрат из чёрной проволоки, но когда оператор обходит фигуру стороной, то лёгким движением руки квадрат превращается в круг, пишет The Insider.

Но так просто пользователей Сети не обдурить, поэтому после некоторого исследования выяснилось следующее. Подобный эффект называется неоднозначной цилиндрической иллюзией, и её впервые использовал математик Кокичи Сугихара. Вся соль иллюзии в том, что предмет на видео на самом деле и квадрат, и круг одновременно — просто в разных плоскостях.

Когда фигура поворачивается к зрителю более круглой стороной, его мозг предполагает, что это круг, — так ему проще и понятнее Стивен Макник, исследователь иллюзий

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