Проверьте себя, решив 5 оптических иллюзий, которые обманут кого угодно

Ну кто не любит оптические иллюзии! Сбивая с толку и заставляя наш мозг работать, они могут занять нас на несколько минут, а то и часов.

Один из британских производителей контактных линз выпустил в свет несколько иллюзий, которые вызывают немало вопросов. Ответить на них можно в подборке ниже.

Вопрос № 1. Пульсирует ли синий квадрат?

Несмотря на то что вращающийся квадрат, кажется, меняется в размерах, на самом деле пропорции фигуры постоянны

Вопрос № 2. Зелёный и чёрный прямоугольники движутся с разной скоростью?

На самом деле скорость фигур одинаковая и постоянная. Мы видим их по-разному из-за контраста между тёмным и светлым цветами полос и блоков

Вопрос № 3. На анимации скрыты части движущейся фигуры. Что это за фигура?

Кажется, что эти четыре линии движутся параллельно по парам, но на самом деле они все — части одного и того же движущегося квадрата

Вопрос № 4. Какая груша светлее?

На самом деле ни одна из них не светлее другой, ведь обе они одинакового цвета

Вопрос № 5. Меняется ли размер красного круга?

Может показаться, что да. Однако размер всё время остаётся одним и тем же. Это динамическая вариация классической иллюзии Эббингауза

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