В Орле студенты украли из местного парка и убили двух лебедей

По сообщениям местных СМИ, несколько дней назад поступило заявление о пропаже двух лебедей и гуся из Детского парка города Орла. Правоохранители возбудили два уголовных дела по статье "Кража".

Кража доверчивых, привыкших к людям пернатых из орловского парка возмутила жителей — они выражали своё негодование в соцсетях и требовали найти всех участников преступления. А кто-то из очевидцев поделился роликом, на кадрах которого орудует вор. Он появился в том числе на ютуб-канале "HUE — ХЬЮ".

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Вскоре полицейские установили, что к пропаже птиц имеет отношение группа студентов одного из местных вузов. Сейчас правоохранители задержали 23-летнего студента, причастного к краже. Парень сознался в преступлении и пока находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, пишет ria57.ru.

К сожалению, живыми птиц вернуть не удалось. Мотивы преступников пока тоже не называются. По сообщению пресс-службы УМВД России по Орловской области, в зависимости от появления новых сведений уголовные дела могут быть переквалифицированы.