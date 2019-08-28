Сотрудники интерната под Орлом бросили полуобнажённого инвалида на полу — видео

Ролик разместил в соцсетях пользователь Владимир Рублёв, который оказался вынужден пользоваться услугами заведения. Он попросил воздержаться от просмотра детей и людей со слабой психикой.

В группе "Граждане Орла" во "ВКонтакте" появился жуткий ролик из Болховского дома-интерната для пожилых людей и инвалидов, расположенного в Орловской области. На кадрах видно, как на полу коридора в заведении лежит, свернувшись калачиком, беспомощный старик, на котором практически нет одежды. Вокруг разбросаны вещи и спокойно ходят люди.

Автор, который после получения инвалидности тоже пользовался услугами этого заведения, снабдил видео эмоциональным постом, пишет КП. Он рассказал, что в тот момент в интернате проводилась дезинфекция, во время которой положение стариков и инвалидов мало кого волновало.

Уважаемые граждане, люди добрые! Прошу вас обратить своё внимание на произвол, беспредел и не иначе как скотское отношение к беспомощным инвалидам в стационарном учреждении города Болхова под руководством господина Авилова В.В. Владимир Рублёв

Ролик вызвал резонанс, СУ СКР по Орловской области начало проверку на предмет нарушения социальных прав мужчины-инвалида, пишет "Вечерний Орёл".