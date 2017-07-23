10 мифов об оружии

Произошедшие за последнее время резонансные случаи, связанные с применением оружия и вызвавшие человеческие жертвы, стали толчком для появления множественных инициатив, касающихся изменения законодательства в части ужесточения контроля за оружием.

К сожалению, даже депутаты и чиновники в большинстве своём плохо представляют себе реальную ситуацию, связанную с оборотом гражданского оружия в России. А обычные граждане и вовсе пребывают во власти мифов, главные из которых мы и решили сегодня разобрать.

1. В России очень небольшое число граждан имеют настоящее оружие.

Это неверно. Согласно официальным данным Управления по организации лицензионно-разрешительной работы МВД России (позднее его функции были переданы Росгвардии), по состоянию на 2015 г. на учёте состояло 4,4 млн владельцев, получивших разрешение на хранение (хранение и ношение) гражданского оружия. В их собственности находилось в общей сложности 5 млн единиц оружия. И это без учёта гражданского оружия в собственности организаций (например, стрелковых спортивных клубов) и служебного, принадлежащего частным охранным структурам.

2. Боевое оружие в России запрещено.

Это неверно. Во-первых, право граждан России на оружие гарантировано Федеральным законом "Об оружии", принятым в 1996 г. Во-вторых, среди доступных гражданам образцов имеются, например, знаменитая мосинская трёхлинейка, а также до сих пор состоящие на вооружении самозарядный карабин Симонова и снайперская винтовка Драгунова. В качестве нарезного охотничьего карабина сертифицирована даже гражданская версия пулемёта Максима. Всё это — достаточно серьёзное оружие.

3. Простому гражданину получить право на оружие практически невозможно.

Это неверно. Согласно Федеральному закону, правом приобрести оружие обладает любой законопослушный физически и психически здоровый гражданин, не страдающий алкоголизмом либо наркоманией.

4. Приобрести оружие очень легко, любой запросто может это сделать.

Это тоже неверно. Необходимая последовательность действий для гражданина, впервые приобретающего оружие (например, гладкоствольное охотничье ружьё и пистолет ограниченного поражения), выглядит следующим образом:

И хотя в последнее время процедура стала несколько удобнее (в частности, появилась возможность подачи документов через сайт госуслуг), прохождение этого квеста требует огромного количеста времени и сил и весьма серьёзной мотивации.

Не следует также забывать о фактическом финансовом цензе. Минимальные затраты на получение разрешения составляют около 10 тыс. рублей (а в зависимости от стоимости приобретаемого сейфа могут оказаться и намного выше) — и это ещё без учёта стоимости самого оружия, патронов и амуниции, наличия которой требует законодательство (в частности, транспортировка оружия при отсутствии упаковки производителя возможна только в чехлах, кобурах или специальных футлярах, а ношение пистолетов и револьверов — только в кобурах).

5. В России гражданам запрещён короткоствол.

Обычно авторы этого утверждения подразумевают нарезное короткоствольное оружие самообороны — такая категория действительно отсутствует в текущей версии Федерального закона "Об оружии". Тем не менее гражданам доступно нарезное короткоствольное спортивное оружие и нарезное короткоствольное наградное оружие. Кроме того, с технической и юридической точки зрения к короткоствольному оружию относятся пистолеты и револьверы ограниченного поражения, приспособленные и разрешённые для постоянного ношения.

6. Травмат совершенно бесполезная и неэффективная игрушка.

Термин "травматический пистолет", или "травмат", был запущен в оборот безграмотными журналистами — ни в законодательстве, ни в технической документации его нет.

Установленная "медведевскими" поправками 2011 г. максимальная энергия метательного снаряда огнестрельного оружия ограниченного поражения в 91 Дж приблизительно соответствует энергии пули нарезного браунинга, с которым Фанни Каплан покушалась на Ильича. Этой энергии в большинстве случаев достаточно для эффективной защиты на типичных самооборонных дистанциях.

На рынке до сих пор возможно легально приобрести "дореформенные" патроны, в сочетании с отдельными моделями пистолетов выдающие на дульном срезе энергию 160–170 Дж, что всего лишь вдвое меньше, чем у нарезного пистолета Макарова.

7. Владельцы травматов легко пускают их в ход, из-за чего совершают множество преступлений.

Это неверно, хотя подобное впечатление и может создаться при чтении прессы.

По данным МВД, в 2015 году в Российской Федерации совершено 589 преступлений с использованием официально зарегистрированного в органах внутренних дел оружия, в том числе 149 — с использованием ОООП. Иначе говоря, количество преступлений, совершаемых с использованием ОООП, составляет одно на миллион жителей России в год.

8. Оружие бесполезно — его не применяют для самозащиты. А если применишь, обязательно окажешься за решёткой.

Это неверно. Например, согласно опубликованным в "Российской газете" данным со ссылкой на МВД, за первые 11 месяцев 2008 г. на территории Московской области оружие применялось в целях необходимой обороны 30 раз, причём ни один случай не был признан неправомерным.

В целом же в России в год выносится два-три обвинительных приговора по "самооборонным" делам, обоснованность которых выглядит крайне сомнительно (причём речь идёт не только о применении оружия, а обо всех случаях вообще, включая "ударил кулаком, а он упал и разбил голову о бордюр"). Это прискорбно, но в целом не превышает уровня неизбежных, увы, судебных ошибок. Остальные резонансные случаи обвинительных приговоров на поверку относятся к ситуациям, когда обороняющийся сам нарушил закон — по незнанию или из-за стресса, — как, например, было в нашумевшем деле Александры Лотковой. Типичными ошибками, приводящими к реальным срокам, являются, например, стрельба по противнику, уже прекратившему нападение, случайное причинение вреда третьим лицам или попытка скрыться после применения оружия.

9. Главный "оружейный" вопрос в России — либерализация владения нарезным короткостволом.

Обычно сторонники "легалайза" подразумевают под этим разрешение свободной купли-продажи нарезных пистолетов и револьверов приблизительно по тем же принципам, как это устроено в наиболее либеральных штатах США. Противники оружия, в свою очередь, пугают, что стволы "будут раздавать всем желающим с грузовиков", что приведёт к катастрофическим последствиям.

Меж тем возможное расширение установленного законом перечня разновидностей гражданского оружия на ещё одну позицию — "нарезное короткоствольное оружие самообороны" — само по себе принципиально ничего не изменит. Процедура получения разрешения на приобретение останется той же, что существует и сейчас; вдобавок могут быть предусмотрены дополнительные законодательные фильтры для отсева неадекватных владельцев.

С другой стороны, гражданам и сейчас доступно удобное для скрытого ношения и эффективное в умелых руках короткоствольное оружие ограниченного поражения. Главным его недостатком является российский климат: в холодное время года стрельба в корпус через толстую зимнюю одежду может оказаться неэффективной, а прицельный выстрел в голову приводит к печальным последствиям и крайне негативно рассматривается судами.

Ещё один недостаток ОООП — сильно ограниченная эффективная дальность ведения огня, но он критичен только при защите от вооружённого противника. В абсолютном же большинстве случаев пистолет применяется для самозащиты на шаговых дистанциях, а то и вовсе в упор.

Главным же положительным последствием от возможного введения в оборот нарезного короткоствольного оружия самообороны являлось бы уничтожение крайне живучего мифа, будто "в России у граждан настоящего оружия нет". По опыту бывших советских республик, таких как Молдавия, это привело бы к существенному снижению числа насильственных посягательств. Да и эффективность демонстрации ствола без его применения существенно повысилась бы — сильно поубавилось бы количество желающих с криком "Фигня! Он газовый!" переть на направленный в их сторону ствол.

10. Если либерализовать владение нарезным короткостволом, число стволов у населения многократно возрастёт и все перестреляют друг друга.

Действующий закон даёт гражданам достаточно широкие возможности. Все, кто действительно нуждался в оружии для спорта, охоты или самозащиты, давно им обзавелись.

В то же время существующая процедура получения лицензий (см. выше миф № 4) достаточно сложна и затратна, чтобы отбить желание покупать нарезной пистолет "просто на всякий случай" — особенно если этому будет предшествовать обязательный пятилетний стаж владения ОООП. Таким образом, стволы категории "нарезное короткоствольное оружие самообороны", в случае её введения, приобретут в основном те, кто уже владеет другими разновидностями гражданского оружия. А они являются самой законопослушной частью населения.

По данным Росстата, за 2016 г. в стране было совершено 11,9 тыс. убийств и покушений на убийство, 32,9 тыс. случаев причинения тяжкого вреда здоровью, 4,2 тыс. случаев изнасилования и покушения на изнасилование, 77,7 тыс. грабежей и 14,3 тыс. случаев разбоя. Очевидно, в подобной ситуации легальное оружие на руках у населения является не криминогенным, а, напротив, сдерживающим преступность фактором.