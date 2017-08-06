Дать отпор. 10 правил при выборе оружия для защиты дома

В наше время, в отличие от 90-х, люди крайне редко сталкиваются с нападениями в собственных домах. Но всё же такие случаи есть. В прошлом году в Новосибирске 80-летний пенсионер застрелил у себя дома грабителя из охотничьего ружья. Лайф разбирался, какое выбрать оружие, чтобы дом действительно стал крепостью.

1. Оценивайте риски

У обычного городского жителя столкнуться с нападающими в собственном доме шансов довольно мало. Как правило, объектами нападения становятся фермеры и предприниматели. Также нередко нападают на дома и квартиры пенсионеров в расчёте, что те не смогут дать отпор.

Бизнесмены и госслужащие нередко становятся жертвами нападения, вызванного конфликтами, связанными с их профессиональной деятельностью, — из-за собственности, передела бизнеса, получения разнообразных разрешений. Кроме того, распространённым мотивом нападений является личная неприязнь, возникшая на почве ревности или мести.

Нападениям, связанным с затяжными конфликтами, нередко предшествует получение угроз. В этом случае следует не только подготовиться к отражению, но и обратиться в полицию.

2. Не зацикливайтесь на оружии

Хотя оружие и является наиболее действенным аргументом, нередко спасая жизнь своему владельцу, его всё же следует приберечь на крайний случай. При прочих равных, до применения оружия лучше дела вообще не доводить.

Поставьте надёжные взломостойкие двери. Установите сигнализацию и тревожную кнопку. Оборудуйте своё жилище системой видеонаблюдения — это не только при необходимости подтвердит вашу версию событий в суде, но и поможет найти преступников, если они посетят ваш дом в ваше отсутствие. Предупредить о проникновении посторонних на вашу территорию, а то и обратить их в бегство сможет собака. Все эти меры обойдутся не так уж и дорого, но, возможно, позволят сорвать нападение ещё до того, как настанет необходимость применения оружия.

3. Не ограничивайте себя в средствах

Если у вас есть основания причислять себя к группе риска, не следует экономить на безопасности. Текущая версия Федерального закона "Об оружии" позволяет гражданину одновременно иметь до пяти единиц гладкоствольного длинноствольного, до пяти единиц нарезного охотничьего (после прохождения пятилетнего стажа), до пяти единиц газового оружия и до двух единиц огнестрельного оружия ограниченного поражения. Единственным ограничением тут окажется сумма, которую вы будете готовы потратить.

4. Просчитывайте тактические схемы

Если вы живёте в городской квартире на десятом этаже 17-этажного дома, единственным реальным местом проникновения в ваше жилище является входная дверь, которую следует укрепить. Нередко злоумышленники не связываются со взломом замков, а звонят в дверь, представляясь сотрудниками полиции, коммунальных служб, социальными работниками и т.п. Распечатайте и повесьте у двери список телефонов местного отделения полиции, ДЕЗа, управляющей компании и других служб, представители которых в реальности могут вас побеспокоить.

Поставьте камеры наблюдения таким образом, чтобы видеть всё пространство лестничной площадки. Это позволит вам заметить, если в "мёртвой зоне" дверного глазка в ожидании, пока вы откроете дверь, прячутся ещё люди.

Если у вас есть основания опасаться нападения, оптимальным оружием для встречи подозрительных гостей является пистолет или револьвер (спортивный, наградной или ограниченного поражения). В тесноте прихожей или лестничного тамбура крайне важна маневренность, обеспечиваемая именно короткоствольным оружием. К тому же вы можете незаметно спрятать его на теле, не напугав при этом гостя видом оружия.

В загородном доме следует учитывать, что местами проникновения злоумышленников в жилище кроме двери могут стать и окна; ко всему прочему, через окна нападающие могут пытаться обстреливать вас с улицы. В случае подобной перестрелки эффективной дальности ОООП окажется уже недостаточно и оптимальным оружием будет многозарядный дробовик.

5. Эшелонируйте оборону

Безусловно, если вы оказались вовлечены в разборки и ждёте нападения в любой момент, вы можете спать в обнимку с заряженным дробовиком. Тем не менее в соответствии с законом и здравым смыслом дробовик должен храниться в сейфе.

Извлечь его оттуда и привести в готовность займёт некоторое время, которого при внезапном нападении может и не оказаться. В качестве первого эшелона обороны лучше всего подойдёт пистолет или револьвер, хранящийся в небольшом сейфе с цифровым замком. Извлечь его оттуда — в случае нападения или при подозрительном звонке в дверь — можно практически мгновенно; кроме того, нет риска, что дети найдут спрятанный в тайнике ключ.

Большой сейф с длинноствольным оружием, ключи от которого хранятся в маленьком пистолетном, будет уже вторым эшелоном обороны. Извлекая оттуда ружьё, если такая необходимость возникнет, вы будете уже минимально вооружённым.

6. Думайте о третьих лицах

По действующему законодательству, вы несёте ответственность за вред, причинённый в состоянии необходимой обороны третьим лицам. Даже если применение оружия вами будет признано полностью правомерным, вас будут судить в случае ранения или смерти кого-либо из соседей. Энергия пули 12-го калибра может составлять от 2500 до 4500 Дж в патронах "магнум" — этого вполне достаточно, чтобы пробить тонкую стену, не говоря уже о деревянных дверях или гипсокартонных перегородках. Поэтому для необходимой обороны в помещении следует применять самую мелкую дробь.

На предельно малых дистанциях воздействие её снопа практически не отличается от воздействия пули; даже если противник одет в бронежилет, запреградная травма и связанная с ней контузия окажутся точно такими же. Однако такая мелкая дробь очень эффективно тормозится даже тонкими преградами, и риск, что случайно пострадает кто-то из соседей, сводится к минимуму.

Пуля, выпущенная из гладкоствольного ружья, на открытой местности может представлять опасность на расстоянии до километра, а винтовочная с лёгкостью прошьёт стены расположенного в отдалении сборно-щитового или брусового садового домика. Поэтому применение нарезного карабина может быть оправдано в единственном случае — если нападающие сами вооружены нарезным оружием и могут вести огонь с расстояния, на котором ваш дробовик уже неэффективен.

7. Выбирайте оружие вдумчиво

Сегодня на рынке представлено довольно много разнообразных моделей оружия, сделать выбор между которыми порой непросто.

В качестве оружия "первого эшелона обороны" категорически нельзя рекомендовать бесствольные "осы" и "эгиды" — при всей их брутальной внешности. Оружие этого типа имеет от двух до четырёх камор, так что наличный боекомплект оказывается весьма ограниченным — а времени на перезарядку может и не быть. Поскольку ствол, задающий направление движения, у этого оружия отсутствует, а резиновая пуля выстреливается непосредственно из каморы, кучность стрельбы оказывается довольно низкой даже на небольших дистанциях. Вдобавок используемая там пьезоэлектрическая система инициации порохового заряда не отличается надёжностью. Совокупность этих причин делает такое оружие малопригодным.

И пистолет, и револьвер имеют свои достоинства и недостатки. Револьверы имеют практически стопроцентную надёжность и совершенно нетребовательны к патронам, однако их боекомплект ограничен пятью (Taurus) или шестью (семейство "Гроза-Р") патронами, а перезарядка мунклипа занимает несколько больше времени по сравнению со сменой магазина в пистолете.

Ёмкость пистолетного магазина, в соответствии с законом, может составлять до 10 патронов, а их перезарядка при наличии кнопки сброса производится фактически мгновенно. Однако пистолет более привередлив к питанию — выстрел бракованным патроном с ослабленным зарядом или просто патроном неподходящего типа может привести к заклиниванию в самый неподходящий момент.

Среди представленных сегодня на рынке можно порекомендовать пистолеты семейства "Гроза" со стволом EVO (стоимость в оружейных магазинах 25–30 тыс. руб.), а также револьверы "Гроза-Р03С" и "Гроза-Р04С" (30–35 тыс. руб.).

Кроме того, на вторичном рынке можно приобрести ряд весьма серьёзных моделей, производство или импорт которых были прекращены в 2011 г. Так, пистолет ПМ-Т, имеющий, пожалуй, наибольшую мощность из всех когда-либо введённых в гражданский оборот в России, представляет собой боевой пистолет Макарова, взятый со складов хранения, у которого нарезной ствол был заменён на гладкий со штифтом, предназначенным для стрельбы резиновой пулей, — все остальные детали, вплоть до пружин и магазинов, остались штатными. К сожалению, поскольку пистолетов этой модели было выпущено всего 5 тыс. штук и он является раритетом, рыночная цена на него составляет порядка 80 тыс. руб.

Своей высокой мощностью известен также пистолет "Стример" турецкого производства, однако из-за того, что при изготовлении конструкции были применены лёгкие сплавы, он имеет крайне небольшой ресурс. Поскольку при покупке с рук реальный настрел конкретного образца определить невозможно, приобретать его не рекомендуется несмотря на то, что иногда они предлагаются на вторичном рынке по довольно соблазнительным ценам — по 15 тыс. и даже по 10 тыс. руб.

Неплохим вариантом является также пистолет Tanfoglio INNA итальянского производства, все металлические детали которого изготовлены из стали, а магазин, для замены которого используется кнопка быстрого сброса, имеет физическую ёмкость 14 патронов (закон разрешает снаряжать не более десяти). Стоимость этой модели на вторичном рынке составляет в среднем около 35 тыс. руб.

Наиболее массовым гладкоствольным оружием в России являются охотничьи двустволки. Стоимость такого ружья в идеальном состоянии на вторичном рынке начинается приблизительно от 15 тыс. руб. К достоинствам двустволки относится её практически абсолютная надёжность, однако её ручная перезарядка в условиях стресса может занять довольно много времени.

Немало поклонников у помповых ружей, а также полуавтоматов с трубчатым магазином в цевье — из этих двух типов помповые ружья существенно более надёжны. Большинство из них имеет магазин ёмкостью четыре патрона, хотя бывают и удлинённые с существенно большей ёмкостью. Проблема в том, что полная перезарядка трубчатого магазина требует довольно длительного времени и в условиях его дефицита такое ружьё превращается фактически в однозарядное.

Наиболее пригодным гладкоствольным оружием для защиты дома являются магазинные полуавтоматы, выполненные по схеме Калашникова и принадлежащие к семействам "Вепрь" и "Сайга". Магазин такого ружья может иметь ёмкость до десяти патронов, а его смена осуществляется весьма быстро — особенно в моделях, оборудованных кнопкой сброса и направляющей шахтой. С учётом того, что при угрозе нападения вы можете заранее снарядить сколько угодно запасных магазинов, в вашем распоряжении оказывается практически неограниченный боезапас при крайне высоком темпе ведения огня.

Стоимость нового магазинного полуавтомата семейства "Сайга" начинается приблизительно от 30 тыс. руб., "Вепрь" — от 40 тыс. руб., но может быть и существенно больше, в зависимости от конкретной модификации и обвеса.

8. Знайте и соблюдайте закон

Большинство случаев, когда человек, защищавшийся от нападения, в результате сам оказывался за решёткой, связано с ситуациями, когда он по незнанию или из-за стресса нарушал те или иные требования закона. К сожалению, наше законодательство пока ещё не содержит принципа "доктрины крепости", в соответствии с которым человек, застигнутый нападением на своей территории, не может быть обвинён в превышении пределов необходимой обороны. Даже незначительные с виду отступления от требований законодательства могут привести вас в тюрьму, поэтому вам необходимо наизусть знать соответствующие разделы УК.

Вы обязаны прекратить огонь в момент прекращения нападения: если противник обратился в бегство, даже просто выстрел в его сторону может быть истолкован впоследствии судом как покушение на умышленное убийство.

Согласно закону, в случае применения оружия вы обязаны незамедлительно сообщить об этом в полицию. Конечно, при стрельбе в многоквартирном доме её, скорее всего, незамедлительно вызовут соседи. Однако в загородной местности этого может и не случиться, так что у вас будет время позвонить адвокату и дождаться его приезда, чтобы встретить полицию в его присутствии.

Как правило, необходимая оборона внутри жилища обходится без случайных свидетелей, способных подтвердить вашу правоту. Вероятнее всего, в суде ваша трактовка событий будет противостоять версии нападавших, которых вдобавок может быть несколько, — если, разумеется, они останутся живы. Особую опасность такие ситуации представляют, если нападавшими были не случайные грабители, а ранее знакомые вам люди, пребывающие с вами в состоянии делового или личного конфликта. Тогда они могут попытаться убедить суд, что пришли к вам домой для обсуждения спорных вопросов и это вы напали на них на почве давней личной неприязни. Избежать такой ситуации помогут видеозаписи с камер наблюдения.

Учтите, что для правоохранительных органов совершенно не очевидно, кто стал зачинщиком вооружённого конфликта и при каких обстоятельствах он происходил. Поэтому преимущество получает та сторона, которая первой успела подать заявление в полицию, — другая сторона автоматически становится подозреваемой. Однако очень большое значение имеют точные формулировки этого заявления — в нём должны подробно описываться не только все ваши действия, но и их мотивация со ссылкой на соответствующие положения закона. Например, следует чётко описать причины, по которым вы сделали вывод о существовании угрозы для вашего здоровья и жизни: внезапный характер нападения, вооружённость нападавших и их действия в составе группы и т.п.

Даже в неочевидных ситуациях гражданин, правомерно применивший оружие для защиты дома и грамотно действовавший впоследствии, совершенно необязательно попадает в жернова судебной системы. Так, в сентябре прошлого года Следственный комитет РФ по Челябинской области закрыл уголовное дело, возбуждённое против Александра Григорьева, получившего известность как "миасский стрелок", в связи с отсутствием состава преступления.

На дом, в котором Григорьев с семьёй 1 января праздновал Новый год, совершила нападение группа из пяти лиц, вооружённых ножом и иными предметами, используемыми в качестве оружия, — четверо из них были ранее судимы, причём единственная в группе женщина — за убийство, а остальные за кражи. Все пятеро находились в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В результате применения оружия четверо нападавших были убиты на месте, один — доставлен в больницу в тяжёлом состоянии, причём стрелявший сам вызвал полицию и скорую помощь. Александр Григорьев провёл под стражей шесть дней, после чего мера пресечения была заменена на подписку о невыезде, а уголовное дело в результате было прекращено через девять месяцев.

В августе 2010 г. на дом кемеровского предпринимателя Владимира Шалыгина совершила нападение группа из десяти лиц, вооружённых гладкоствольным и нарезным оружием. Нападавшие убили собаку, нанесли сыну предпринимателя тяжёлые травмы топором, подожгли стоявшие во дворе автомашины. Сам Шалыгин, в одиночку отстреливаясь, ранил нескольких нападавших, получив при этом около сорока огнестрельных ранений, — но и он, и члены его семьи остались живы. Несмотря на то что поначалу местные правоохранительные органы попытались предъявить обвинения самому Шалыгину, его преследование было вскорости прекращено. В настоящее время один из нападавших осуждён, остальные объявлены в розыск.

В сентябре 2016 г. у дома жителя села Цыганского Олега Шишова состоялась перестрелка, в ходе которой Шишов и его друг Александр Дутов с родственниками отразили вооружённое нападение группы, состоявшей из 27 человек, приехавших на "разборки" после произошедшей накануне ссоры. В результате девять нападавших получили ранения, от которых двое впоследствии скончались в больнице; Шишов и Дутов также были ранены. Они скрылись с места происшествия, однако на следующий день Олег Шишов добровольно явился в полицию, предъявив применённое ими оружие и подав заявление о возбуждении уголовного дела в отношении напавших неустановленных лиц. Шишов был отпущен под подписку о невыезде, о дальнейших следственных действиях в его адрес пока не сообщалось.

9. Не эскалируйте ситуацию без крайней необходимости

Помните, что огонь на поражение является крайним средством. Если можно избежать этого демонстрацией оружия, применением газового баллончика, натравливанием собаки или какими-то иными способами — лучше обойтись ими.

10. Помните о наиболее действенном способе обеспечения безопасности

Самый эффективный метод обеспечения безопасности из всех существующих — "метод неуловимого Джо". Если вы не участвуете в конфликтах из-за собственности или криминальных разборках, не заводите романов с чужими жёнами, не ведёте подчёркнуто богатого образа жизни — риск, что ваш дом станет объектом нападения, окажется минимальным.