Иностранцы наградили оружием? Ждите ФСБ

На федеральном портале нормативных правовых актов РФ размещён проект указа президента РФ о порядке принятия гражданами России наградного оружия от глав иностранных государств.

Инициатором документа выступает Росгвардия. В ведомстве Виктора Золотова считают, что президентский указ усилит контроль за оборотом боевого и спортивного короткоствольного огнестрельного оружия с нарезным стволом.

— Предлагается установить специальный порядок принятия таких подарков гражданами, не являющимися госслужащими, военнослужащими, сотрудниками таможни, для которых действуют свои инструкции, — отмечается в законопроекте.

Согласно предложениям Росгвардии, наградное оружие можно будет принимать российскому гражданину от глав иностранных государств или правительств в подарок только с санкции ФСБ России.

Граждане, которым глава иностранного государства или правительства вручил или собирается вручить оружие, должны подать ходатайство в Росгвардию, указав в нём вид и модель оружия. К запросу необходимо приложить паспорт, а также копии документов о награждении, где нужно указать, в частности, основания вручения такого подарка. Получив ходатайство, Росгвардия в течение пяти рабочих дней направляет запрос в ФСБ России, говорится в тексте законопроекта.

В свою очередь ФСБ России уже в течение 90 рабочих дней проверяет, есть ли основания для отказа в награждении.

— Поводами для отказа в награждении гражданина России могут стать причастность одаряемого к экстремистским организациям, участие в зарубежных неправительственных организациях, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, причастность к преступному сообществу или возбуждённое в отношении него уголовное дело, написано в документе.

Как отмечается в президентском законопроекте, если принятие подарка будет органами ФСБ России разрешено или нет, в течение десяти дней органы контрразведки отправят документы с положительной или отрицательной резолюцией в Росгвардию.

Росгвардия в течение пяти рабочих дней направит данный отзыв в ФСБ России награждаемому. Если отзыв положительный, будущему владельцу заказным письмом либо на руки выдаётся документ о разрешении на ввоз наградного оружия на территорию России, говориться в документе.

Кроме того, по информации Лайфа, сейчас инспекторы Росгвардии проверяют, правильно ли хранится оружие у награждённых россиян, а заодно и актуализируют базу наградных "стволов".

По информации Лайфа, многие из награждённых просто не идут в отделы лицензионно-разрешительной работы Росгвардии, поэтому и не попадают под контроль службы.

— Люди, не желая тратить время на оформление документов, прохождение медкомиссии и установку в квартире специального сейфа, как того требует закон, просто игнорируют правила и закон, — рассказывает источник Лайфа в Росгвардии.

Как отмечают в правоохранительных органах, с момента принятия парламентом в 1993 году закона "Об оружии" в стране наградное оружие получило около 14 тыс. человек.

В Росгвардии отмечают, что это приблизительная цифра, так как многие награждённые нарушают 20-ю статью закона "Об оружии" и не регистрируют его.

Кроме лидеров иностранных государств и правительств награждать оружием россиян могут и президент, и премьер-министр России, и руководители государственных военизированных организаций, таких как Минобороны, Министерство внутренних дел, Министерство по чрезвычайным ситуациям, Федеральная служба безопасности, Служба внешней разведки, Федеральная служба охраны, Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков, Федеральная служба исполнения наказаний, Федеральная таможенная служба и прокуратура.

Согласно реестру моделей огнестрельных подарков, утверждённому Правительством РФ, в качестве наградного оружия могут использоваться отечественные модели — револьверы "наган", РСА "Кобальт", Р-92 и ОЦ-11 "никель", пистолет ТТ, ПМ, ПСМ, ПММ, П-96М, ГШ-18, ПЯ, ОЦ-21 "Малыш", ОЦ-26 "Малыш", ОЦ-27 "Бердыш" и иностранные — австрийские Glock-17, Glock-26 и Steyr M-A1, немецкий Parabellum P-08, итальянский Beretta-92 FS и чешский CZ-75 BD.