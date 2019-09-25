Только одному. Как российские режиссёры за "Оскаром" ходили

У российских режиссёров есть традиция — каждый год выдвигать фильм на "Оскар". Премия существует 91 год. Но российских побед в Голливуде — по пальцам перечесть. За эту награду боролись ежегодно со времён распада СССР. Исключением стал лишь 1993 год, когда достойного кандидата на золотую статуэтку среди российских фильмов попросту не оказалось. Мы составили наглядную инфографику всех успехов и достижений отечественного кинематографа среди американских киноакадемиков на церемонии "Оскар".

Что касается СССР, то советский кинематограф дебютировал на премии "Оскар" в разгар Великой Отечественной войны с документальной лентой. Художественные фильмы американские киноакадемики оценили много позже. И побед у нашего кино за океаном было не очень много.