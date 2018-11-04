Смотри сердцем. Кошку с лишней хромосомой хотели усыпить, но она стала звездой

Майя — кошечка с особыми потребностями. У неё есть лишняя хромосома, как у людей с синдромом Дауна. Это повлияло на зрение и внешний вид животного, но оно заслуживает любви ничуть не меньше, чем все остальные. Правда, люди не сразу это поняли.

Майю выбросили на улицу, и она могла погибнуть

Но добрые люди нашли котёнка и отправили в приют, где он провёл три месяца

Правда, никто не хотел брать малыша себе и его уже собирались усыпить

Но в тот момент котёнка случайно заметил сотрудник благотворительной организации The Odd Cat Sanctuary

Он забрал его с собой и разместил о нём пост на "Фейсбуке"

Там Майю и обнаружила Лорен Бидер со своим парнем. Они сразу полюбили необычную кошечку

Но им пришлось пройти жёсткий отбор, чтобы малыш снова не оказался у плохих людей

Однако ребята оказались что надо! Они окружили Майю любовью и заботой и даже создали ей страничку в "Инстаграме" — Maya the Cat

Она любит ласку и заботу, как и все остальные Лорен Бидер

У милой кошечки уже 200 тыс. подписчиков, которые в восторге от котейки

Она обычно выглядит грустной или смущённой, но это не так. У неё есть проблемы со зрением, и она много чихает, но в остальном она такая же, как и другие кошки Лорен Бидер

Теперь Майя вдохновляет заботиться об особенных животных

И учит всех нас быть терпимее

Котейка даже стала героиней книги для детей Meet Maya Cat: A story about acceptance (Знакомьтесь с кошкой Майей: история о принятии)

Где рассказывается о том, что любви, понимания и заботы заслуживают все