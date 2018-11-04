Смотри сердцем. Кошку с лишней хромосомой хотели усыпить, но она стала звездой

Майю выбросили на улицу, и она могла погибнуть
Но добрые люди нашли котёнка и отправили в приют, где он провёл три месяца
Правда, никто не хотел брать малыша себе и его уже собирались усыпить
Но в тот момент котёнка случайно заметил сотрудник благотворительной организации The Odd Cat Sanctuary
Он забрал его с собой и разместил о нём пост на "Фейсбуке"
Там Майю и обнаружила Лорен Бидер со своим парнем. Они сразу полюбили необычную кошечку
Но им пришлось пройти жёсткий отбор, чтобы малыш снова не оказался у плохих людей
Однако ребята оказались что надо! Они окружили Майю любовью и заботой и даже создали ей страничку в "Инстаграме" — Maya the Cat
Она любит ласку и заботу, как и все остальные
Лорен Бидер
У милой кошечки уже 200 тыс. подписчиков, которые в восторге от котейки
Она обычно выглядит грустной или смущённой, но это не так. У неё есть проблемы со зрением, и она много чихает, но в остальном она такая же, как и другие кошки
Лорен Бидер
Теперь Майя вдохновляет заботиться об особенных животных
И учит всех нас быть терпимее
Котейка даже стала героиней книги для детей Meet Maya Cat: A story about acceptance (Знакомьтесь с кошкой Майей: история о принятии)
Где рассказывается о том, что любви, понимания и заботы заслуживают все
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