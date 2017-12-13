"Убери руки от моей сестры!" Малыш не выдержал и выбежал на татами во время боя

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"Убери руки от моей сестры!" Малыш не выдержал и выбежал на татами во время боя

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Инцидент произошёл на показательном выступлении перед родителями во время занятия по единоборству.

Тори Аллен Прендергаст стала свидетелем забавного инцидента в школе во время выступления своего сына на состязании по единоборству.

Соперником её сына Райана в бою стала девочка. В начале боя мальчик почти уложил свою соперницу на лопатки, но, как только попытался захватить её за ногу, из зала выбежал маленький мальчик и набросился на Райана.

Оказалось, что этот малыш был младшим братом девочки на татами, который ещё не разбирается в спорте. Он подумал, что его сестра попала в беду, и бросился её защищать.

Когда у девочки, с которой ты борешься, есть опасный младший брат, лучше с ней не связываться

Тори Прендергаст

Ролик она выложила на "Фейсбуке", где за несколько дней его посмотрели более 14 тыс. человек.

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