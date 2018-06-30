8 секретов морских круизов, о которых вам не расскажут туроператоры

Вы знали, что на круизных лайнерах есть каюта для мертвецов и собственная мини-тюрьма? И это только верхушка айсберга.

Большинство дверей на судне не запираются из соображений безопасности. При желании можно попасть почти в любой отсек На всех лайнерах есть специальное помещение для трупов. Когда кто-то умирает в круизе, его тело хранится там до конца путешествия Отдельная комната предусмотрена и для буйных пассажиров. Там оказываются те, кого не удалось угомонить более гуманными способами Команда называет пассажиров конусами. Из-за качки те ходят медленнее, чем обычно, и морякам приходится лавировать между ними За неделю лайнер "генерирует" около 800 тысяч литров человеческих экскрементов. Их не везут на сушу, а сбрасывают прямо в море Отправляясь в круиз, прихватите с собой побольше туалетной бумаги. На борту её почти всегда не хватает Во многие круизы можно отправиться совершенно бесплатно. Для этого вам нужно предложить организаторам тура услуги лектора Если одолела морская болезнь, а под рукой нет лекарств, сгодятся обычные крекеры, яблоки или ананасы