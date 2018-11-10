Оргии, наркотики, депортация. Чем живёт "остров любви" и что грозит его гостям

"Уже через 15 минут я был в постели с двумя девицами", — рассказал стоматолог Райан в интервью изданию The Sun о своей поездке на частный курорт у берегов Колумбии. За четырёхдневный трип 33-летний отец двоих детей отдал шесть тысяч долларов. В цену вошли "безлимитный секс" и "эксперименты с наркотиками". Колумбийские власти намерены проверить компанию, продающую секс-туры, на соответствие местным законам. Мнения общественности разделились: одни просят "дать адресок", другие — покончить с развратом.

Издание The Sun опубликовало интервью с туристом об отдыхе на ВИП-курорте в Карибском море, где происходят "сексуально-наркотические оргии". Изначально фирма Good Girls Company, предлагающая нестандартные развлечения, размещала гостей в Картахене (Колумбия), но после проблем с властями курорт переехал на ближайший остров.

33-летний собеседник издания по имени Райан, работающий стоматологом в Нью-Йорке, рассказал, что за "золотой билет" на остров он отдал шесть тысяч долларов. Помимо стандартных услуг, обычно предлагаемых турфирмами, таких как трансфер из аэропорта и бесплатный алкоголь, в цену вошли "безлимитный секс" и "эксперименты с наркотиками".

По словам Райана, гостей сопровождали 60 проституток латиноамериканского происхождения. Среди отдыхающих он заметил "одну очень известную канадскую поп-звезду", но большинство было врачами, юристами и "технарями из Силиконовой долины" в возрасте от 25 до 50 лет. Половина из них были женаты.

Я узнал об "острове секса" из газеты и сразу решил, что должен там побывать. Жене пришлось сказать, что еду в четырёхдневную заграничную командировку Райан, стоматолог из Нью-Йорка

Как только секс-туристы вступили на борт яхты, им предложили выбрать пару девушек, которые будут сопровождать их на протяжении всех четырёх дней. При желании гости могли договориться друг с другом об обмене партнёршами. Кроме сексуальных развлечений постояльцам из США, Англии, Австралии и других стран были доступны "почти все виды наркотиков".

Вместе с мужчинами на остров прибыла одна семейная пара. Райан рассказал, что супруги постоянно ссорились, а другие гости предлагали мужу деньги за то, чтобы переспать с его женой. В итоге всё закончилось оргией в их номере, в которой приняли участие ещё шесть мужчин и 12 девушек.

Я дополнительно заплатил шесть тысяч за то, чтобы остаться там ещё на три дня. Правда, я был настолько упорот, что ничего не помню об этом. Но я уже купил билет на декабрьский тур. Скажу жене, что снова надо в командировку! Райан, стоматолог из Нью-Йорка

Власти Колумбии уже заявили о намерении провести тщательную проверку деятельности Good Girls Company. "Нельзя допустить, чтобы здесь происходили события, так или иначе способствующие насилию над женщинами", — отметила Зулли Салазар, руководитель департамента туризма Картахены.

Мы выступаем против сексуальной эксплуатации в любой форме Педрито Перейра Кабальеро, мэр Картахены

Марио Гомес из генеральной прокуратуры Колумбии сообщил CNN, что власти объявили "крестовый поход против сексуального насилия". В августе этого года правоохранительные органы обнаружили в подвалах Картахены 49 женщин, которых заставляли заниматься проституцией.

Мнения пользователей соцсетей по поводу неоднозначного секс-тура разделились. Некоторые интересуются, где можно приобрести путёвку, в то время как другие размещают на своих страницах скорее осуждающие посты.

Это позор! Пожалуйста, подскажите мне, где находится этот так называемый курорт. Я хочу лично высказать им всё, что о них думаю Chuck Bass

Стоит отметить, что в колумбийском законодательстве не предусмотрено наказание за занятие проституцией, однако серьёзная ответственность ждёт сутенёров. Сообщается, что к туристам, клюнувшим на "горячее предложение", также могут быть применены меры воздействия вплоть до депортации.

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