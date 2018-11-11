Жареные свиные пятаки и дико острые специи. Это Китай, детка

Фуд-блогер и предметный фотограф Анастасия Бердникова — о том, почему после поездки в Китай есть риск обернуться огнедышащим драконом.

Это было очень смело. Взять билеты, оформить визу и поехать в Чунцин. Не слышали о таком? Это один из самых густонаселённых городов мира — около 40 миллионов человек. Там нет "Фейсбука" и "Инстаграма", привычной еды, людей с европейской внешностью, нормальных туалетов и английского языка. Это Азия. Это Китай.

Для тех, кто любит погорячее

Китайская кухня — это вкусно смотреть, вкусно чувствовать запахи, вкусно есть. Инь и Ян должны быть удовлетворены со всех сторон. Это целое искусство подавать пищу и вкушать её: смаковать, обсасывать косточки, чавкать!

Китай необъятен своей мощью, технологическим прорывом, сохранением культурного быта и площадью территории, которая вмещает в себя по меньшей мере пять разных кухонь. И мне повезло попасть в самое сердце страны, в Сычуаньский район, где главный ингредиент всех блюд — перец! И ещё целая горсть каких-то невероятных специй. Все семь дней меня мучил вопрос: где и что поесть, не превратившись при этом в огнедышащего Змея Горыныча.

Я не люблю настолько острую пищу и похудела на 6 кг. Хорошо, что прилетела сюда сразу после "обжорской" Чехии .

Do you speak English? Не, не слышали

Мы остановились в пятизвёздочном отеле в центре города, но даже здесь не говорили на английском. На мои Do you speak English? работники отеля развели руками (спасибо, что пальцем у виска не покрутили). Так и общались через переводчик на телефоне. Спасибо, что всё хоть переводил верно.

Самый главный плюс (пятизвёздочного, напомню) отеля — унитаз в уборной комнате. Больше вы его не встретите нигде — ни в дорогом ресторане, ни в торговом центре, ни в магазине сантехники. Китайцы уверены, что делать "это" в зияющую в полу дыру удобнее и полезнее.

У меня был ранний рейс, и в отель я приехала уже в 5 утра по местному. Восьмичасовой перелёт и пятичасовая разница во времени валили с ног. Но заселиться в номер можно только в 8:40, потому что уборщица приходит на работу в 7:40, а к своим обязанностям приступит только в 8:00, таким образом, номер будет готов в 8:40 и никак иначе. Ни за деньги, ни скандалами — её не уговорить никак. От слова совсем.

Пресные лепёшки — какое счастье

Забудьте про яичницу или кашу на молоке. В Китае нет пшеничной муки и весь хлеб, который очень сложно найти в городе, рисовый. Рисовые небольшие малоаппетитные лепёшки, их главное преимущество — пресность. В краю сплошных специй это реальный бонус. Без них практически невозможно есть местные острейшие супы с лапшой, которые заправляют большим количеством пряной жгучей кинзы.

Из привычной еды — нарезки бекона и сосиски, овощи и фрукты. Поняв, что на завтраке я не могу съесть практически ничего, подкрепляла силы с утра фруктами. Ими же иногда обедала, а порой и ужинала.

Фрукты — наше всё

Благо на улицах Чунцина фруктов полно. С телеги можно купить ананасы — 5–7 юаней за штуку. Это около 45 рублей. Признаюсь сразу, привезла домой чемодан ананасов и жёлтых манго, которые с телеги стоили около 30 рублей за килограмм (в Москве около 300 рублей за штуку). Месяц потом ела.

Небольшие уличные магазинчики предлагают очищенные и нарезанные кусочками фрукты на вес. Коробочка на завтрак выходила у меня на 500–700 г, за которые я отдавала около 200–500 рублей. Брала манго, мандарины, лонган, арбуз, драконий фрукт, дыни, бананы — выбор огромный. Такие прилавки выглядят красиво и чисто — оформлены в белой цветовой гамме, фрукты уложены ровными рядами в металлические ванны, сверху обдуваются холодным паром.

Зонт как средство выживания

Средняя температура в Чунцине, что лежит в субтропиках, почти круглый год около 27 градусов, в мою поездку в апреле каждый день было 38 градусов. И обязательно раз в день тропический дождь. "Благодаря" ему я выучила одну фразу на китайском "сисяй-мисяй" (на самом деле "сан май", но у торговцев это звучит именно так, как написала) — значит "покупайте зонтики" — продавцы с ними появляются во время дождя повсюду и кричат на всю Ивановскую, то есть… да бог знает, как у них там это называется.

Несмотря на бешеную урбанизацию, в городе сохранилась профессия банбанцзюнь — носильщик с толстой бамбуковой палкой на плечах, у которого можно купить виноград и какую-то местную разновидность мандаринов. Похоже на померанец — плод очень крупный, кожура толстенная, отходит легко. Но вот уточнить, что это, не у кого. Они не знают английского. Нигде. И, похоже, не слишком переживают по данному поводу.

Контрасты улиц

Нигде до этого не видела таких сильных контрастов. Впечатляющий футуристический аэропорт: словно его из заставки "Футурамы" принесли. Гигантские магистрали и не всегда понятные развязки.

В сочетании с этими дарами цивилизации стоят буддийские храмы, ухоженные улочки, где посреди асфальта "пробиваются" пальмы.

Но стоит в пять утра подойти к подземному переходу, как окажется, что на пальмах у входа сохнут футболки и бельё, а в переходе на картонках спят бездомные. В 8 утра здесь уже будет кипеть городская жизнь. А "ночные постояльцы" словно исчезнут.

Город полон впечатляющих небоскрёбов, но лучше не подходить близко к высоткам — запахи, захламлённость, грязь.

Такой же контраст и в уличной еде. В Чунцине очень много еды. Продукты здесь солят, сушат, коптят. Едят повсюду и практически всё подряд. В супермаркете рядом с чипсами можно найти куриные лапки прямо с когтями, приправленные перцем, зелёный сушёный горошек с приправами или кукурузу.

Копчённое прямо на улице мясо и морепродукты — излюбленное лакомство не только туристов, но и местных жителей. Причём еда обваливается в специях и посыпается перцем так, что есть без слёз невозможно. Зато можно забыть о тяжести в животе — путём сложных химических реакций специи понижают содержание жира.

В районах для бедных (каждая вторая улица) это свиные пятаки, куриные лапы, печень, желудок, кожа, языки и другие части.

А ещё у милой китайской пары можно купить живую курицу — они приготовят её прямо у вас на глазах. В своей маленькой кухоньке. Открытая небольшая кухня на первом этаже высотки — вообще норма. И, видимо, кроме меня, вопрос санитарии больше никого не интересовал.

А за углом на более "туристической" улице жарят устриц, кальмаров, креветок, мясо с грибами и зеленью, щедро посыпают травами и еле успевают рассчитывать покупателей. Общаются, оплачивают покупки здесь с помощью мессенджера WeChat. Я брала устрицы, фаршированные рисовой лапшой и овощами, поджаренные на гриле. Ела и плакала. Вкусно, но как же остро! А ещё за огромную порцию — 80 рублей, ну где ещё так.

Суп хот-пот и крутящийся стол

Ещё одно национальное блюдо — суп хот-пот. Говорят, в Чунцине готовят лучший в Китае. Вкус и ингредиенты можно ограничить только собственной фантазией. В ресторанах и кафе, где подают хот-пот, в середине стола установлена горелка, на которую ставят большое блюдо с бульоном.

Бульон можно выбрать любой: острый с красным перцем, куриный, томатный... А дальше начинаете готовить сами! Сначала подогреваете бульон и ждёте его закипания. Затем приносят ингредиенты: мясной фарш для фрикаделек, разные виды рыбы, колбасу, морепродукты, водоросли, мясо, овощи, некоторые фрукты, лапшу… Приготовление лапши — представление. Стоит суп 300–400 рублей.

Найти ресторан, где готовят хот-пот, несложно: внимательно смотрите на столы — если в середине горелка, здесь однозначно подают этот суп. Много ресторанов с хот-потом есть в туристическом месте Hongya Cave — там же магазины с сувенирами, специями, чаем, одеждой.

Есть принято исключительно палочками. Вилку, ложку и нож, как и унитаз, можно встретить только в гостинице.

Если компания большая, едят за круглым двухуровневым столом, где верхняя часть, на которую ставят блюда, вращается. Поворачивай и накладывай себе то, что хочется, не отвлекая других.

Мне кажется, я до сих пор не поняла, что это было, — я про атмосферу и много еды в Китае. Но то, что ты видишь, не похоже вообще ни на что. Иногда кажется, что инопланетяне здесь есть тоже. В глубинке где-нибудь. Жарят на вертеле свиные пятачки и хот-пот готовят.